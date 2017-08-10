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Вслед за Ржевом жители Бежецка начали сбор подписей за прямые выборы главы района

10 Августа 2017 11:30
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ТИА уже писало о том, что ржевитянам пока не удалось протолкнуть свою инициативу о возвращении прямых выборов мэра города. Не хватило сущего пустяка и формальности - 5-ти голосов горожан. Однако жители Ржева не теряют надежды. Более того, инициативу теперь подхватил Бежецк.

Три месяца назад во Ржеве были организованы пункты сбора подписей "За прямые выборы Главы города!". По итогам проведенной работы волонтёры собрали почти 3 600 подписей, в Законодательное Собрание Тверской области предали - 3 300. Подписные листы на достоверность проверяли в Избирательной комиссии. Дело в том, что для рассмотрения законопроекта депутатами необходимо не менее 3000 достоверных подписей. В итоге, достоверными признаны 2995. Не хватило всего лишь пяти голосов!

9 августа заместитель Председателя Законодательного собрания Юрий Цеберганов передал председателю ржевской инициативной группы Екатерине Дунцовой протокол по итогам проверки подписных листов в поддержку законопроекта "За прямые выборы главы города Ржева". В течение двух месяцев должно состояться заседание Совета Законодательного собрания, на котором его члены примут окончательное решение по результатам проверки.

Эстафету Ржева подхватил Бежецк. Активисты на просторах соцсетей объявили о сборе подписей за прямые выборы главы Бежецкого района. Волонтёры планируют собрать 3500 подписей. Сообщает группа Твой Бежецк

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Метки: ржев бежецк сбор подписей прямые выборы главы ржева
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Комментарии (2)

  • kudimov 
    Скорее всего тоже не хватит этак пяток голосов. 
Видно назначенцы совсем достали жителей районных столиц. Вот в Твери сами депутаты инициировали прямые выборы мэра и сами же испугались потом. Цирк.
    10.08.2017 11:37
    0 | 8

  • abeltv 
    А что Тверь? Почему нашим городом руководят непонятно кто и на каких основаниях? Корзина и Огонькова никто главами Твери не выбирал....
    10.08.2017 14:05
    0 | 1
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