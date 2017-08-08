Прямых выборов главы Ржева не будет: не хватило 5-ти подписей

Инициативная группа "За возврат прямых выборов Главы города Ржева" была зарегистрирована в Законодательном собрании Тверской области 20 апреля текущего года. Активисты обратились в региональный парламент с законотворческой инициативой - о возвращении во Ржеве системы прямых выборов мэра города. Затем в течение 3-х месяцев волонтёры - представители группы - собирали подписи граждан в поддержку внесенного законопроекта.

Во Ржеве были организованы пункты сбора подписей "За прямые выборы Главы города!". Там люди могли ознакомиться с текстом законопроекта, задать все интересующие их вопросы и поставить свою подпись. Так, сборщиков подписей можно было встретить у поликлиник, торговых центров и даже во время подомовых обходов.

По итогам проведенной работы было собрано почти 3 600 подписей, в ЗС передали - 3 300. Подписные листы на достоверность проверяли в Избирательной комиссии Тверской области (графологи, юристы). Дело в том, что для рассмотрения законопроекта депутатами необходимо не менее 3000 достоверных подписей.

7 августа состоялось очередное, 72 заседание избирательной комиссии Тверской области. Члены избиркома приняли постановление о результатах проверки подписных листов с подписями граждан, собранных в поддержку законопроекта об избрании глав муниципальных образований региона. В итоге, достоверными признаны 2995. Не хватило всего лишь пяти голосов!