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Прямых выборов главы Ржева не будет: не хватило 5-ти подписей

08 Августа 2017 12:14
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Фоторепортаж

Инициативная группа "За возврат прямых выборов Главы города Ржева" была зарегистрирована в Законодательном собрании Тверской области 20 апреля текущего года. Активисты обратились в региональный парламент с законотворческой инициативой - о возвращении во Ржеве системы прямых выборов мэра города. Затем в течение 3-х месяцев волонтёры - представители группы - собирали подписи граждан в поддержку внесенного законопроекта.

Во Ржеве были организованы пункты сбора подписей "За прямые выборы Главы города!". Там люди могли ознакомиться с текстом законопроекта, задать все интересующие их вопросы и поставить свою подпись. Так, сборщиков подписей можно было встретить у поликлиник, торговых центров и даже во время подомовых обходов.

По итогам проведенной работы было собрано почти 3 600 подписей, в ЗС передали - 3 300. Подписные листы на достоверность проверяли в Избирательной комиссии Тверской области (графологи, юристы). Дело в том, что для рассмотрения законопроекта депутатами необходимо не менее 3000 достоверных подписей.

7 августа состоялось очередное, 72 заседание избирательной комиссии Тверской области. Члены избиркома приняли постановление о результатах проверки подписных листов с подписями граждан, собранных в поддержку законопроекта об избрании глав муниципальных образований региона. В итоге, достоверными признаны 2995. Не хватило всего лишь пяти голосов! 

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Метки: выборы главы ржева избирком прямые выборы главы ржева
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Комментарии (3)

  • Sedmoy 
    Ну надо же, всего "лишь пять"!  Жаль, не поискали эти недостающие листы "с подписями граждан" в трусах членов этой избирательной комиссии, Почему-то мне кажется, что они (листы эти) должны быть, где-то там.
    08.08.2017 12:50
    0 | 1

  • Кубит 
    Цинично.
    08.08.2017 12:54
    0 | 1

  • BARBAdos 
    да пздц просто. Это ж просто для рассмотрения законопроекта, а так депутаты его и рассматривать не будут, порочная практика назначения глав города продолжится, а вся работа этих активистов и добровольцев - коту под хвост... Демократия в действии...
    08.08.2017 13:34
    0 | 0
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