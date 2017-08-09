tvernews.ru
09 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

«Хрюши против!» набрали восемь тележек просроченных продуктов в небольшом тверском супермаркете

«Хрюши против!» набрали восемь тележек просроченных продуктов в небольшом тверском супермаркете - ТИА
09 Августа 2017 17:15
Автор:

Видео

Очередной очищающий рейд прошел в Твери 6 августа. На этот раз волонтеры общественной организации «Хрюши против!» наведались в супермаркет «Разница», что на Волоколамском проспекте, 33.

И там они нашли массу просроченных товаров.  Это горчица, кетчуп, колбаса, пельмени, морепродукты, йогурты, соленья, копченая курица местного производства. Не прошли проверку даже такие товары, как: чипсы, подсолнечное масло, сладости (халва заклеена скотчем) и шоколадки. Ну, и конечно, яйца.

Общий итог – восемь тележек просрочки. Администратор магазина согласилась при волонтерах вскрыть упаковки плохих продуктов, чтобы они не попали на прилавки.

Напомним, первый очищающий рейд в Твери прошел в конце июля в магазине "Минимаркет 24" по адресу: Волоколамский проспект, 23. Там они прошерстили полки и нашли четыре корзинки просроченных товаров, причём изрядно просроченных: консервы, соусы, маринад, молочные продукты, сосиски, замороженные полуфабрикаты.

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: хрюши против хрюши против в твери очищающий рейд
Смотрите также:
Комментарии (17)

  • TVERSKOY_SK 
    Тухляшка стабильно работает.
    09.08.2017 17:18
    0 | 6

    • Ин окентий 
      Полиция тоже. Как всегда...
      09.08.2017 19:08
      0 | 3

  • Krot 
    Слишком узки охват территории -только Волоколамский проспект.
    09.08.2017 17:24
    0 | 5

  • леха мамонтов 
    чурбанские магазы им на все на  рать
    09.08.2017 17:29
    0 | 6

  • id1Ray 
    заразница сестра тухлежки))) неудивительно
    09.08.2017 17:31
    0 | 6

  • Bonch 
      Ещё  хуже  то,  что и многое из  не просроченного лучше  даже  в  руки  не  брать - опасно для  здоровья!
    09.08.2017 17:39
    0 | 3

  • _Gelsomino_ 
    Ну и кто тут питюкал в предыдущих новостях про хрюш, что мол в супермаркеты тележки/купца/разницы они никогда не зайдут? Уели?
    09.08.2017 17:55
    0 | 8

  • Житель подземелья 
    Травят местный бизнес? Ух, какие нехорошие "хрюши"!!! товарищ губернатор, примите меры!!!
    09.08.2017 18:08
    0 | 0

  • arcadi007 
    Деградация властей города на всех уровнях деятельности.
    09.08.2017 18:14
    0 | 3

  • Szpilki 
    Мой коммент от 3 июля.
Кремлевские свиньи (часть движения "Наши") получают миллионные гранты из бюджета, работают по заказам крупных сетей против конкурентов (наибольшую известность получила заказная травля дешёвого универмага «Народный» в Питере), вымогают деньги у магазинов. Заключили договоры с несколькими крупными сетями, которые никогда не становились героями «свинских» разоблачений. 
Посмотрим кого они будут проверять (это обычно магазины, принадлежащие азербайджанцам и кавказцам - безпроигрышный вариант, обеспечивающий поддержку населения) и кого не будут. Поступил заказ на Тверь на зачистку рынка торговли продуктами. У меня есть инфа с предположением, что в администрацию и полицию дали указание поддерживать их. Есть инфа, что Харбиндер успокоил директоров своих магазинов - его трогать не будут, как члена ЕР и в награду за то, что несколько лет назад трусливо убрал с полок идеологически не правильные газеты и журналы.
    09.08.2017 18:47
    0 | 2

  • Szpilki 
    Кстати, скоро будет ясно, кто кого заказал. Свиньи, а слабо проверить Атак, Глобус, Метро? Последняя инфа: Харбиндер всё таки в черном списке.
    09.08.2017 18:55
    1 | 4

    • Ин окентий 
      Там все норм, а в глобусе ещё и наградят за найденную просрочку денежным призом.
      09.08.2017 18:59
      1 | 2

      • Szpilki 
        ЛИЧНО видел, как таджики надували ртом целлофановые пакеты для продуктов. Владелец Глобуса из страны НАТО, зарег в оффшоре Кипра. А это Вам, сами понимаете, не ИП Вася Пупкин или Аллахверды Мамедов.
        09.08.2017 19:09
        1 | 3

    • Житель подземелья 
      Из личных ощущений: Атак - так себе, есть дрянь, если поискать; Глобус - вполне, крайне редко, в Метро давно не был, но тоже довольно редко. А вот местечковые сети - это мрак, даже не стесняются просрочку на витринах держать. Про магазинчики "шаговой доступности" все давно понятно, читайте, ищите, нюхайте.
      09.08.2017 19:32
      0 | 2

  • 1234@1234 
    Удивило,что мидии изготавливают в Суховеркове.
    09.08.2017 19:56
    0 | 1

  • Garykus 
    Лично тыкала менеджера разницы на Чайковского 42 в то что у них была вяленная рыба в плесени. ВСЯ партия!
    09.08.2017 21:33
    0 | 2

  • Buzzer 
    Харминдер гей
    09.08.2017 22:47
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери обрушилось здание Речного вокзала

2017-08-08 07:17
119

Персонал поликлиники Калининской центральной районной больницы мешал ОНФ проводить анкетирование пациентов

2017-08-07 10:59
85

Церковный и общественный деятель Лейгода выступил против рекламы безалкогольного пива

2017-08-04 13:54
64

Лобовое столкновение в Твери: два человека погибли, один ранен

2017-08-06 11:51
60

Опубликовали полную версию видео отдыха Владимира Путина в Тыве

2017-08-07 11:51
57

Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания Речного вокзала

2017-08-08 13:05
55

Двух человек нет в живых, а яма и ныне там

2017-08-07 15:39
36

Из-за ремонта дорог в Твери трамваи ездить не будут

2017-08-03 13:10
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100