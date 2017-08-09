«Хрюши против!» набрали восемь тележек просроченных продуктов в небольшом тверском супермаркете

Очередной очищающий рейд прошел в Твери 6 августа. На этот раз волонтеры общественной организации «Хрюши против!» наведались в супермаркет «Разница», что на Волоколамском проспекте, 33.

И там они нашли массу просроченных товаров. Это горчица, кетчуп, колбаса, пельмени, морепродукты, йогурты, соленья, копченая курица местного производства. Не прошли проверку даже такие товары, как: чипсы, подсолнечное масло, сладости (халва заклеена скотчем) и шоколадки. Ну, и конечно, яйца.

Общий итог – восемь тележек просрочки. Администратор магазина согласилась при волонтерах вскрыть упаковки плохих продуктов, чтобы они не попали на прилавки.

Напомним, первый очищающий рейд в Твери прошел в конце июля в магазине "Минимаркет 24" по адресу: Волоколамский проспект, 23. Там они прошерстили полки и нашли четыре корзинки просроченных товаров, причём изрядно просроченных: консервы, соусы, маринад, молочные продукты, сосиски, замороженные полуфабрикаты.