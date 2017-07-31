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"Хрюши против!" провели свой первый очищающий рейд в Твери

31 Июля 2017 14:20
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Видео

Открытая общественная организация "Хрюши против!" провела свой первый очищающий рейд в Твери. Волонтёры в поисках просроченных продуктов побывали в магазине "Минимаркет 24" по адресу: Волоколамский проспект, 23. Там они прошерстили полки и нашли 4 корзинки просроченных товаров, причём изрядно просроченных: консервы, соусы, маринад, молочные продукты, сосиски, замороженные полуфабрикаты.

Администратор магазина вступила в спор с молодыми людьми, а тем временем кассир лихо пробивала просрочку. На вопрос: "А вас не смущает, что вы просроченные продукты сейчас пробиваете?", она ответила, что "вы же сами захотели".   

В конечном итоге, удалось договориться полюбовно: "хрюши" прошли в подсобку, где администратор согласилась вскрыть упаковку "тухлых" товаров. Под конец, волонтёрам вернули уплаченные деньги.  

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Метки: хрюши против хрюши против в твери просроченные продукты
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Комментарии (3)

  • kudimov 
    Не хочу показаться брюзгой и занудой, но лучше бы провел кто-нибудь очищающий рейд от Хрюш. Проверкой магазинов должны заниматься соответствующие органы, получающие за это зарплату, а не Хрюши. А если не хотят или не могут заниматься, то надо очистится работников этих органов и набрать новых.
    31.07.2017 14:33
    0 | 1

    • MikeH 
      Просрочку можно найти в любом магазине, только где-то больше, а где-то меньше.
А хрюндели показушники, будут мелкий бизнес кошмарить, потому что если задерут копыто на крупный бизнес - их руководству будет кисло.
      31.07.2017 14:35
      0 | 0

  • TvereZ 
    Прохрюшить любую "тележку" слабо?
    31.07.2017 14:33
    0 | 1
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