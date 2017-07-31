"Хрюши против!" провели свой первый очищающий рейд в Твери

Открытая общественная организация "Хрюши против!" провела свой первый очищающий рейд в Твери. Волонтёры в поисках просроченных продуктов побывали в магазине "Минимаркет 24" по адресу: Волоколамский проспект, 23. Там они прошерстили полки и нашли 4 корзинки просроченных товаров, причём изрядно просроченных: консервы, соусы, маринад, молочные продукты, сосиски, замороженные полуфабрикаты.

Администратор магазина вступила в спор с молодыми людьми, а тем временем кассир лихо пробивала просрочку. На вопрос: "А вас не смущает, что вы просроченные продукты сейчас пробиваете?", она ответила, что "вы же сами захотели".

В конечном итоге, удалось договориться полюбовно: "хрюши" прошли в подсобку, где администратор согласилась вскрыть упаковку "тухлых" товаров. Под конец, волонтёрам вернули уплаченные деньги.