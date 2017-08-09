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Набережная и подъезды к разрушающемуся Речному вокзалу закрыты для движения

Набережная и подъезды к разрушающемуся Речному вокзалу закрыты для движения - ТИА
09 Августа 2017 12:50
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В связи с аварийным состоянием здания Речного вокзала, администрация Твери приняла решение об ограничении парковки и движения всех видов транспорта и пешеходов. Запрет будет действовать до 8 сентября.    

Прекращено движение и парковка всех видов транспорта, а также движение пешеходов по набережной Афанасия Никитина от дома № 20 до площади Речного вокзала и прилегающей к зданию Речного вокзала территории. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Напомним, обрушение части здания Речного вокзала началось ещё в ночь с 7 на 8 августа. Вчера днём вокзал продолжил разрушаться. Судьба архитектурного памятника и символа Твери пока неизвестна. Вокруг аварийного и опасного объекта установили временный забор.

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Метки: речной вокзал обрушился руины речного вокзала символ твери речной вокзал в твери
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Комментарии (8)

  • Ferapont 
    Упыри, чем набережная-то помешала ?
    Прикрепленные изображения:
    09.08.2017 13:15
    0 | 8

    • antiER 
      Это имитация хоть какой то деятельности (решение наверное часа три принимали, не без прений конечно).
Но...
"Запрет будет действовать до 8 сентября." т.е. после 8 сентября рушиться уже будет нечему.
      09.08.2017 13:23
      0 | 17

      • zilberman 
        Обратите внимание как технично они выселили прогулочные теплоходы с речного вокзала незадолго перед обрушением. Эти упыри все знали, но не сделали вообще ничего для того, чтобы спасти символ города.
        09.08.2017 14:23
        0 | 7

    • Dobraya_dusha 
      А чего до кучи навигацию в створе Волги и Тверцы не ограничили? И воздушное пространство не закрыли? Всему учить надо...
      09.08.2017 14:02
      0 | 9

  • zilberman 
    Закрыть нужно администрацию тверской области и людей ее населяющих.  Она никому не нужна. От нее нет никакого толка. Все чем она управляет рушится и приходит в упадок. Мосты, вокзалы, целые города. Речь уже даже не идет о банальной некомпетентности и невинном бездействии. Речь идет о тяжких уголовных преступлениях.
    09.08.2017 13:17
    0 | 16

    • Кубит 
      Не закрыть, но законсервировать.
      09.08.2017 13:49
      0 | 4

    • Old_man 
      У глагола закрыть есть и такие синонимы: ликвидировать, прихлопнуть. захлопнуть, запереть,  закатать и др.
      09.08.2017 14:17
      0 | 1

      • vorobjaninoff 
        Каждому - по его заслугам.
        09.08.2017 14:44
        0 | 1
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