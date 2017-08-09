Набережная и подъезды к разрушающемуся Речному вокзалу закрыты для движения

В связи с аварийным состоянием здания Речного вокзала, администрация Твери приняла решение об ограничении парковки и движения всех видов транспорта и пешеходов. Запрет будет действовать до 8 сентября.

Прекращено движение и парковка всех видов транспорта, а также движение пешеходов по набережной Афанасия Никитина от дома № 20 до площади Речного вокзала и прилегающей к зданию Речного вокзала территории. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Напомним, обрушение части здания Речного вокзала началось ещё в ночь с 7 на 8 августа. Вчера днём вокзал продолжил разрушаться. Судьба архитектурного памятника и символа Твери пока неизвестна. Вокруг аварийного и опасного объекта установили временный забор.