Набережная и подъезды к разрушающемуся Речному вокзалу закрыты для движения

В связи с аварийным состоянием здания Речного вокзала, администрация Твери приняла решение об ограничении парковки и движения всех видов транспорта и пешеходов. Запрет будет действовать до 8 сентября.
Прекращено движение и парковка всех видов транспорта, а также движение пешеходов по набережной Афанасия Никитина от дома № 20 до площади Речного вокзала и прилегающей к зданию Речного вокзала территории. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
Напомним, обрушение части здания Речного вокзала началось ещё в ночь с 7 на 8 августа. Вчера днём вокзал продолжил разрушаться. Судьба архитектурного памятника и символа Твери пока неизвестна. Вокруг аварийного и опасного объекта установили временный забор.
Комментарии (8)
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zilberman
09.08.2017 13:17
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Кубит
09.08.2017 13:49
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Old_man
09.08.2017 14:17
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vorobjaninoff
09.08.2017 14:44
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