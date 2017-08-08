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Игорь Руденя: необходимо обеспечить безопасность граждан у здания речного вокзала

Игорь Руденя: необходимо обеспечить безопасность граждан у здания речного вокзала - ТИА
08 Августа 2017 21:00
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Губернатор Игорь Руденя, который 8 августа находится в рабочей поездке в Волгограде, прокомментировал ситуацию со зданием Речного вокзала в Твери. По словам главы региона, первоочередные меры областного Правительства направлены на обеспечение безопасности. В настоящее время на месте круглосуточно дежурит бригада пожарно-спасательной части, сотрудники полиции. Территория оцеплена, здание обесточено, установлено временное металлическое ограждение.

В ближайшее время планируется обустроить стационарное ограждение из профнастила по всему периметру здания. Материалы закуплены, работы должны начаться утром 9 августа.

«Первостепенная задача — создание безопасных условий для людей, которые могут оказаться на территории объекта, а также устранение последствий обрушения. Дальше оценим состояние объекта и проведём консультации с экспертами», — отметил Игорь Руденя.

По поручению Губернатора оперативно создана рабочая группа для принятия решений относительно памятника культуры. Дальнейшая судьба здания будет определена исходя их результатов научно-технической экспертизы.

Частичное обрушение перекрытия и южной стены второго этажа ротонды Речного вокзала произошло в ночь на 8 августа. Пострадавших нет. Общая площадь разрушения составила порядка 400 кв.м, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

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Метки: тверской речной вокзал речной вокзал речной вокзал в твери обрушился речной вокзал
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Комментарии (5)

  • Ferapont 
    Детскую ОКБ законсервировали. Речной теперь тоже на консервацию.
Отдаю бесплатный слоган вЕдру на грядущих выборах:
Каждому памятнику - бюджетную консервацию !
Тверь - город консервов !
    08.08.2017 21:29
    0 | 4

    • awk555 
      Муденя либо настолько тупой либо, вообще не знает чем он занимается!!!!А надо было его гнать ещё на взлёте(Википедия-"В ноябре 2006 года получил выговор от председателя Правительства Михаила Фрадкова: Руденя был объявлен одним из виновников алкогольного кризиса из-за введения системы ЕГАИС[")
      08.08.2017 21:39
      0 | 1

    • osel star 
      чтобы не случилось главное чтобы рейтинг подрастал!
      08.08.2017 21:41
      0 | 0

  • tverlaw 
    Да, с приходом Рудени на Тверскую область обрушились всякие невзгоды. Думаю, что нужно выставить пункт охраны у остатков Речного из сотрудников аппарата Правительства Тверской области. Хоть польза будут. Первым в дозор выйдет А.В. Белоцерковский и так далее....
    08.08.2017 21:32
    0 | 4

  • angst_de 
    Возможный вариант первой смены поста у Речного вокзала.
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    08.08.2017 21:42
    0 | 0
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