Игорь Руденя: необходимо обеспечить безопасность граждан у здания речного вокзала

Губернатор Игорь Руденя, который 8 августа находится в рабочей поездке в Волгограде, прокомментировал ситуацию со зданием Речного вокзала в Твери. По словам главы региона, первоочередные меры областного Правительства направлены на обеспечение безопасности. В настоящее время на месте круглосуточно дежурит бригада пожарно-спасательной части, сотрудники полиции. Территория оцеплена, здание обесточено, установлено временное металлическое ограждение.

В ближайшее время планируется обустроить стационарное ограждение из профнастила по всему периметру здания. Материалы закуплены, работы должны начаться утром 9 августа.

«Первостепенная задача — создание безопасных условий для людей, которые могут оказаться на территории объекта, а также устранение последствий обрушения. Дальше оценим состояние объекта и проведём консультации с экспертами», — отметил Игорь Руденя.

По поручению Губернатора оперативно создана рабочая группа для принятия решений относительно памятника культуры. Дальнейшая судьба здания будет определена исходя их результатов научно-технической экспертизы.

Частичное обрушение перекрытия и южной стены второго этажа ротонды Речного вокзала произошло в ночь на 8 августа. Пострадавших нет. Общая площадь разрушения составила порядка 400 кв.м, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.