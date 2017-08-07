Следственный комитет проверит обстоятельства аварии, в которой 15-летний водитель врезался в дерево

ТИА писало, что "15-летний подросток за рулем врезался в дерево, пострадали двое 13-летних пассажиров". Региональный следственный комитет сообщает, что по сообщению, изложенному в СМИ, следственным отделом по городу Кимры организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 5 августа в 19:00 на автодороге п. Приволжский – д. Брёхово Кимрского района не доезжая 1200 метров до деревни Брёхово, 15-летний водитель без прав на Land Rover не учел скорость движения, не справился с управлением, съехал кювет и врезался в дерево. В ДТП пострадали пассажиры, находившиеся на заднем сидении автомобиля: 13-летние девочка и мальчик. С травмами оба госпитализированы.