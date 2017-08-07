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15-летний подросток за рулем врезался в дерево, пострадали двое 13-летних пассажиров

15-летний подросток за рулем врезался в дерево, пострадали двое 13-летних пассажиров - ТИА
07 Августа 2017 10:38
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Фоторепортаж

5 августа в 19:00 на автодороге п. Приволжский – д. Брёхово Кимрского района не доезжая 1200 метров до деревни Брёхово, 15-летний водитель без прав на Land Rover не учел скорость движения,  не справился с управлением, съехал кювет и врезался в дерево. В ДТП пострадали пассажиры, находившиеся на заднем сидении автомобиля: 13-летние девочка и мальчик. С травмами оба госпитализированы.

5 августа около 14.00 часов в дачном кооперативе «Сосенка» Вышневолоцкого района Тверской области 57-летний водитель на мопед «Альфа КТ 50» двигался по грунтовой дороге не справился с управлением и съехал в кювет. В момент ДТП передвигался в мотошлеме. С травмами мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.

5 августа в 05.30 в районе дома 10 по улице Автодорожной в. Удомле 45-летний водитель, на "Форд Фокус", пристегнутый ремнем безопасности съехал в кювет (по предварительной информации водителю стало плохо). Мужчина получил травмы и был госпитализирован, сообщает УГИБДД России по Тверской области

 

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Метки: дтп авария дтп с пострадавшими
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Комментарии (1)

  • Varg 
    Такой маленький, а  уже Рэнж Ровер.
    07.08.2017 13:15
    0 | 0
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