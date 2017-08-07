В Твери арестован подозреваемый в изнасиловании 15-летней девушки

Центральный районный суд Твери в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 2 октября 2017 года включительно.

Сообщается, что сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте, но ей в этом было отказано.

По информации регионального следственного управления, 2 августа в период с 5 до 6 часов 18-летний парень, находясь в одном из зданий по улице Новоторжской, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении ранее незнакомой 15-летней девушки, изнасиловал ее.