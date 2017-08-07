В Твери арестован подозреваемый в изнасиловании 15-летней девушки

Центральный районный суд Твери в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 2 октября 2017 года включительно.
Сообщается, что сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте, но ей в этом было отказано.
По информации регионального следственного управления, 2 августа в период с 5 до 6 часов 18-летний парень, находясь в одном из зданий по улице Новоторжской, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении ранее незнакомой 15-летней девушки, изнасиловал ее.
Комментарии (3)
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Филин
07.08.2017 15:44
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Proletary
07.08.2017 16:23
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nekrasiva12
07.08.2017 20:59
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