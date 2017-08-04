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В центре Твери парень изнасиловал несовершеннолетнюю

04 Августа 2017 11:04
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В отношении 18-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней».

Следствием установлено, что 2 августа в период с 5 до 6 часов 18-летний парень, находясь в одном из зданий по улице Новоторжской, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении ранее незнакомой 15-летней девушки, изнасиловал ее.

В отношении злоумышленника решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Метки: изнасилование изнасилование несовершеннолетней изнасиловал девушку
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Комментарии (4)

  • Эго 
    " в период с 5 до 6 часов 18-летний парень, находясь в одном из зданий по улице Новоторжской..." А что делала незнакомая 15-летка  практически ночью "в одном из зданий на Новоторжской" И что по этому поводу говорят родители пострадавшей?
    04.08.2017 11:22
    0 | 9

    • hell 
      Здесь текст не весь: "Кроме того, в ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается."
      04.08.2017 11:28
      0 | 0

    • russs 
      Водку хлебала. На-донышке!
      Прикрепленные видео:
      Не понимала я, что происходит!
      04.08.2017 11:55
      0 | 3

  • Sanych 
    Дааа..попал парень.
    Прикрепленные изображения:
    04.08.2017 11:25
    1 | 9
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