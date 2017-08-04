В центре Твери парень изнасиловал несовершеннолетнюю

В отношении 18-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней».

Следствием установлено, что 2 августа в период с 5 до 6 часов 18-летний парень, находясь в одном из зданий по улице Новоторжской, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении ранее незнакомой 15-летней девушки, изнасиловал ее.

В отношении злоумышленника решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.