В Твери продолжаются гидравлические испытания на тепловых сетях

На этой неделе на тепловых сетях Твери завершается десятый из четырнадцати этапов гидравлических испытаний в рамках подготовки теплоэнергетической инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.

К настоящему времени в Твери завершены девять из четырнадцати этапов гидравлических испытаний. Всего в их рамках было выявлено 152 повреждения на магистральных сетях и 47 - на разводящих. Из них на данный момент устранено 134 повреждения на магистралях и 45 повреждений на разводящих сетях. Ремонт продолжается.

27 июля на сетях начался десятый этап гидравлических испытаний. В его рамках работы ведутся в историческом центре города и ближнем Заволжье, плановые отключения горячей воды до 10 августа введены в 252 жилых домах. В рамках данного этапа уже обнаружено 27 повреждений.

Кроме того, ремонтные работы производят на локальных котельных и запитанных от них сетях. Так, 7 августа планируется завершить ремонт на теплотрассах, работающих от котельных «ПАТП-1» (отключено 2 жилых дома), а через неделю завершатся работы на сетях котельной «Сахарово» (отключено 32 жилых дома).

Перечень отключённых домов:

С 24 июля по 7 августа:

Шишкова ул. 88, 90, 90б, 90в, 92, 100.

С 27 июля по 10 августа:

Аф. Никитина наб. 72, 74, 80, 82/2;

Бебеля ул. 12, 2к1, 3, 4/43, 5, 5а, 7, 10;

Беляковский пер. 26/51, 30, 32, 36, 40, 46;

Благоева ул. 2а, 4, 4к2, 4к3, 76, 76к1;

Брагина ул. 1, 2, 4;

Вольного Новгорода ул. 2;

Голландская ул. 14, 21;

Горького ул. 59, 61, 63/4, 71, 71а, 79/2, 100, 102/8, 104, 106, 108;

Грибоедова ул. 32, 34/68к.1;

Димитрова Георгия ул. 56, 58, 60, 62, 64, 66,68, 70;

Донского Дмитрия ул. 34, 35а, 37, 37стр.1, 38, 44/1;

Достоевского ул. 1/19, 2б, 7к1, 10а, 11к1, 15,

Ефимова В. ул. 6, 13, 22, 24;

Желябова ул. 1а, 3а;

Зинаиды Коноплянниковой ул. 17, 17к1, 19к1,19к2, 21, 22, 22а, 23, 24, 26;

Ивана Седых пер. 1, 2, 4, 6;

Карпинского ул. 7/12, 9, 16, 18, 22/22, 24, 26, 28;

Карпинского 1-й пр-д 2/60, 4, 6, 8, 10, 12/53;

Карпинского 2-й пр-д 1/62, 1а, 3а, 10;

Кольцевая ул. 80, 82, 82к1;

Комсомольский пр-т 7, 8, 9к1, 10, 10к1, 11, 11к1, 11к2, 12, 12а, 14, 15/44, 16, 17/56, 19, 19а, 19к1;

Красина ул. 40, 53, 53к1;

Краснофлотская наб. 3, 4, 5, 9, 12;

М. Румянцева ул. 8, 10, 12к1, 15, 53/12, 55/3;

Мира пл. 70/1;

Михаила Ярославовича наб. 1;

Мичурина ул. 37/23, 39, 41, 44, 44к2, 45;

Мусоргского ул. 15, 17, 19/25, 21, 23, 25, 27, 29/33, 30/33,31/32, 32/32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38/33, 39;

Новоторжская ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 11/13, 12а, 12б, 14, 15, 16, 16к1, 16к2, 17, 18, 19, 20, 21к1,29, 31;

Павлова ул. 10, 10/10, 10/10а, 12;

Радищева б-р 4, 5, 6,7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 29а,30, 30а, 31, 31а, 31б, 33, 35/33, 37, 37а, 38/26, 39;

Свободный пер. 1, 1б, 1в, 1г, 2, 3, 3а, 5, 7, 9, 20, 22, 28, 30;

Симеоновская ул. 1, 2/8, 5, 7, 9, 11, 14, 33, 33а, 35, 39;

Советская ул. 1, 1а, 2, 3,3а, 4, 5а, 5к1, 5к2, 5к3, 7,7к1, 8, 10, 12, 20, 20/22, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36;

Соминка ул. 63, 65;

Софьи Перовской ул. 1/45, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10/32, 11, 12, 14, 15, 26, 28, 30, 32;

Степана Разина наб. 2;

Студенческий пер. 21, 23, 25, 26а(д/с№40), 28, 30, 30а;

Тверская пл. 1, 2, 2а, 2б, 3, 6, 8, 9;

Тверской пр-т 3, 5, 8, 9, 10, 11, 11/55, 12, 13, 15;

Театральная пл. 1;

Театральный пр-д 3а, 3б;

Трехсвятская ул. 22, 24, 28, 28а, 29, 31, 32, 33, 33/25, 35, 35, 35б;

Троицкая ул. 1, 2/25, 2а, 38;

Трудолюбия пер. 30, 32, 34, 34к1, 35, 35к1, 35к2, 36, 37, 37к1, 39, 39б, 41, 42, 43, 45, 45/28;

Тьмаки р. наб. 1/32, 13 стр. 5, 20, 20к1, 23, 26, 30/2, 31, 31/32, 32;

Учительская ул. 1, 3, 4, 6, 6к1, 6к2, 13/34, 39, 47;

Хрустальная ул. 2, 2к1, 2к2, 2к3, 2к4;

Циммервальдского ул. 1/40, 2, 24;

Шмидта б-р 17/14, 21/20, 23, 24, 38, 40, 49, 49к1, 49к2.

С 31 июля по 14 августа:

Василевского ул. 1, 2а, 2б, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16а, 17, 18, 21, 23, 25, 27;

Горютино дер. 1;

Садовая ул. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 25;

Школьная ул. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.