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Делом о люке и смертельном ДТП заинтересовался следственный комитет

06 Августа 2017 19:20
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ТИА писало, что после лобового столкновение в Твери два человека погибли, один ранен. Региональный следственный комитет проверяет, что причиной столкновения могли послужить находящийся на проезжей части в аварийном состоянии колодец и, установленное рядом с ним ограждение.

Напомним, что 6 августа в 3:50 утра на Волоколамском проспекте в районе 26-летний водитель на Hyundai Solaris превысил скорость, наехал на препятствие, потерял контроль над управлением и выехал на встречку, где столкнулся с BMW 525i, под управлением 29-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

 

Водитель автомобиля BMW от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель Hyundai скончался в реанимационном отделении городской больницы скорой медицинской помощи. 27-летнего пассажира BMW  госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи.

При первоначальном обследовании места происшествия, установлено, что на автомобиле Hyundai установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности. Кроме на  Hyundai была установлена зимняя шипованная резина. Водитель BMW  при движении не был пристегнут ремнем безопасности, в гнезде были установлены заглушки ремня безопасности и не было подголовника автокресла. Все вышеперечисленные причины могли повлиять на тяжесть последствия ДТП, сообщает региональной ГИБДД.

Между тем, одной из причин аварии стало ограждение неисправного люка. Пользоватль группы ТИА Вконтакте Максим Твесркой пишет: "Этот открытый  люк уже месяц в таком состоянии, ограду в темноте не видно. Сам чуть не влетел".

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Метки: дтп с погибшими тверь 6 августа
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Комментарии (19)

  • VladislaV 
    Вроде бы кокпиты обеих машин не сильно пострадали, жизненное пространство сохранено? Значит дело не в люке, а в том, что кто-то не пристегнулся.
    06.08.2017 19:54
    0 | 5

    • id1Ray 
      с хундая клетка салона пострадала прилично
а вот в бэхе еслиб водятел был пристегнут- мог бы вы выжить.
      06.08.2017 20:24
      0 | 4

      • Antosha 
        ну тык скорее всего фронтальный удар был с малым перекрытием(ну и скорость какая... обычно при испытаниях макс. скорость 64км.ч при столкновении, а тут даже тормозного пути вроде нет). а при таких условиях даже в более дорогих машинах защищённость слабая.
хотя... сейчас производители работают над этим.
        06.08.2017 20:33
        0 | 2

    • umorist 
      Не было бы люка- не было бы ДТП!
      06.08.2017 21:20
      2 | 2

      • Proletary 
        Было бы чуть позже.
        06.08.2017 22:00
        0 | 1

  • protivvsex 
    Это уже интересно, узнаем в какую цену обойдется мастер.
    06.08.2017 19:57
    1 | 2

  • kudimov 
    Как-то зловеще на одной из фотографий смотрится вывеска - "Системы безопасности" на фоне жуткой аварии.
Заинтересовался СК - это неплохо, но лучше бы проявили к колодцу интерес соответствующие службы и закрыли бы его сегодня, пока ночью никто еще не влетел.
    06.08.2017 20:00
    0 | 7

  • maxxx72 
    Лучше бы СК проявил интерес ко всем люкам и дорогам Твери.
Если они не интересны тем, кто это должен делать по долгу службы.
    06.08.2017 20:19
    0 | 9

  • MarIvanna 
    Не увидела подушек безопасности.
Поясните, господа, в чем дело.
    06.08.2017 20:35
    0 | 1

    • horton 
      МарИВанна, будьте внимательней.
      06.08.2017 20:43
      0 | 6

      • MarIvanna 
        Увидела.
Спасибо.
        06.08.2017 20:55
        0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      Подушка безопасности, сработавшая при ДТП, похожа на крупногабаритный белый презерватив после использования оного при коитусе во время менструации.
Это я подсказываю, как быстро и просто визуально обнаружить хлопнувшие подушки в разбитом авто.
      06.08.2017 20:54
      0 | 2

      • MarIvanna 
        Не было необходимости в столь сильном сравнении)
        06.08.2017 21:02
        0 | 4

        • Uylo_Yobannen 
          Общаясь периодически с пользователями - гуманитариями, я привык использовать яркие метафоры в педагогических целях.
          06.08.2017 21:07
          0 | 4

          • MarIvanna 
            Я  хорошо слышу Вас и без сильных метафор, г-н Йобанен.
            06.08.2017 21:14
            1 | 2

        • Proletary 
          Было. И это слабое, негодное сравнение.Таки вы машину продаете?
          06.08.2017 22:09
          0 | 0

  • dsmile 
    А пассажир бэхи тоже был "пристегнут" заглушкой?
    06.08.2017 21:23
    0 | 0

  • fen 15 
    Посмотрим какие выводы сделает СК, а люк скорее всего из-за резонанса сегодня же ночью залотают.
    06.08.2017 21:26
    0 | 0

    • Proletary 
      Точно залотают.
      06.08.2017 22:02
      0 | 0
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