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Лобовое столкновение в Твери: два человека погибли, один ранен

Лобовое столкновение в Твери: два человека погибли, один ранен - ТИА
06 Августа 2017 11:51
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Фоторепортаж
Видео

6 августа в 3:50 утра на Волоколамском проспекте в районе 26-летний водитель на Hyundai Solaris превысил скорость, наехал на препятствие, потерял контроль над управлением и выехал на встречку, где столкнулся с BMW 525i, под управлением 29-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

Водитель автомобиля BMW от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель Hyundai скончался в реанимационном отделении городской больницы скорой медицинской помощи. 27-летнего пассажира BMW  госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи.

При первоначальном обследовании места происшествия, установлено, что на автомобиле Hyundai установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности. Кроме на  Hyundai была установлена зимняя шипованная резина. Водитель BMW  при движении не был пристегнут ремнем безопасности, в гнезде были установлены заглушки ремня безопасности и не было подголовника автокресла. Все вышеперечисленные причины могли повлиять на тяжесть последствия ДТП, сообщает региональной ГИБДД.

Между тем, одной из причин аварии стало ограждение неисправного люка. Пользоватль группы ТИА Вконтакте Максим Твесркой пишет: "Этот люк открытый уже месяц в таком состоянии, и ограду в темноте не видно. Сам чуть не влетел".

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Метки: дтп с погибшими авария в твери старшноа авария
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Комментарии (19)

  • umorist 
     Возможно, сначала надо про люк говорить, а потом про остальные нарушения!
    06.08.2017 12:20
    3 | 15

  • Jailbreak 
    Может ГИБДД хоть раз для вида привлекут к ответственности наших "дорожников"? То, что у нас творится на дорогах с ямами и открытыми люками, можно описать только словами "ад" и "всем пофиг". Хотя и водитель Хундая летом на зимней шипованной резине - это уже диагноз.
    06.08.2017 12:26
    1 | 18

    • Ин окентий 
      Установка заглушек вместо использования ремней безопасности - диагноз ещё более тяжёлый...
      06.08.2017 13:15
      0 | 13

  • Ferapont 
    Цепь событий создают историю..
Дорожники, положившие болт на дорогу. Бездействующая админисрация, положившая х.. на дорожников. Гонщег, наср..вший на ПДД. Бумер, понадеявшийся на авось и наплевавший на собственную безопасность..
Итог - драматическая кульминация.
    06.08.2017 12:38
    0 | 24

    • Pascal Paoli 
      Стечение всех обстоятельств...
      06.08.2017 13:09
      0 | 1

  • abeltv 
    Так и хочется сказать, что "они нашли друг друга....".
А если по правде - ПДД написаны кровью, если кто не соблюдает ПДД - водители, превышающие скорость и не пристёгивающиеся, дорожники и администрация Твери, не следящие за состоянием дорог, а главное сотрудники ГИБДД, нещадно не штрафующие дорожников и таких вот лихачей, то как говорится "сколько верёвочке не виться, а конец будет" - вот это ДТП и есть печальный конец всем нарушениям!
Можно поставить сколько угодно камер в городе, что угодно в принципе делать, но если все чувствуют реальную безнаказанность на дороге, то кроме полной анархии на дорогах, это ни к чему хорошему не приведёт! И вот это ДТП этому явное подтверждение.
Соболезную родным и близким погибших....
p.s. ГИБДД добрый совет - у вас ездят (хоть и немного) экипажей ДПС - пусть отслеживают обстановку в городе - где какие ямы, открытые люки, не горит освещение ночью -  и т.д. и т.п. - в рапорте в дежурную часть, на следующее утро начальник должен принять решение - вызвать дорожников к себе в кабинет (либо к его заму или к начальнику отдела) и дать 2 дня на устранение всех нарушений - нет, через 2 дня составить административные материалы с наложением штрафов, а дальше налагать штрафы пока не исправят.
90% второстепенных улиц в городе не соответствуют требованиям ПДД - их надо или ремонтировать или полностью восстанавливать, за часть центральных магистралей взялись москвичи - может сделают. Но нельзя по несколько лет никому ничего не замечать - чревато такими вот ДТП....
    06.08.2017 12:56
    0 | 11

    • god007 
      если дороги не соответствуют требованиям пдд, то по ним нельзя ездить. почему же тогда по ним ездят?
      06.08.2017 13:24
      1 | 2

  • Ин окентий 
    Большинство участников, спасательной операции - гонщеги, носятся по ночам, почему-то Гаи их не видит и не слышит,  тонированные тачки и без глушаков, доколе?!
    06.08.2017 13:23
    0 | 3

    • god007 
      гаи их штрафует. что еще с ними делать
      06.08.2017 13:28
      1 | 0

      • ОПМС 
        god007, действительно, что с ними ещё делать??? Сажать их нужно, вот что с ними нужно делать.
        06.08.2017 13:33
        1 | 3

        • god007 
          все делается в рамках действующего законодательства.
          06.08.2017 13:46
          0 | 0

    • hrust 
      Гаишников ни стоячих ни проезжающих в Твери почему-то не видел уже давно, буквально на днях об этом думал. 
Вот и следить особо не кому. 
Наверное все на трассе, других причин не вижу.
      06.08.2017 14:10
      0 | 0

      • god007 
        Сейчас камеры есть. Они заменили гаишников.
        06.08.2017 14:37
        0 | 0

        • radist_55725 
          Если бы камеры ещё звук (рёв) двигателя фиксировали..
В последнее время частенько попадаются авто с дико орущим музоном (в рядом идущем транспорте ощущаешь себя как бланшированная сельдь, а уж что там с бубенчиками самого водителя в этом сабвуфере на колесах - не представляю).
Причем - практически все из увиденных - приоры и девятки.. ))
          06.08.2017 14:45
          0 | 0

  • flam_47 
    А проблема в простом,когда закатывали асфальт перед проносом  олимпийского огня, организация зао ск тверьгражданстрой и руководство области и города,тверьводоканала люди далекие от строительства,я бы даже сказал просто неучи,уложили асфальт без смены верхних плит перекрытий железобетонных колодцев и без смены чугунных крышек люков,влупили миллиард,а толку ноль,(ну кроме того что на московской улице появились 2 высотки) при укладке асфальта нарушена технология укладки вокруг чугунных люков,категорически запрещено въезжать на люк 5ти тонным вибрирующим катком,чугун хрупкий металл,неучи в департаменте строительства и дорожного хозяйства хватит жрать деньги налогоплательщиков и им же вредить!возьмите статистику аварийности тех дней после укладки асфальта и убедитесь,есть даже видео на ютубе как машина проваливается колесом в люк и вылетает на обочину.Дармоеды тверьводоканала вместе с депутатами гор.думы,после кап.ремонта дороги,улицы,проезда,убедитесь в целостности чушунной крышки люка,вас огромная толпа дармоедов во всех инстанциях и вы так за.бали!!!
    06.08.2017 13:29
    0 | 6

  • ОПМС 
    Про люк и яму теперь начнут говорить, а что толку, теперь будут люли по первое число от всех получать и кто за люк отвечает и кто за яму. У нас всегда так, через одно место всё происходит, пока не служится серьёзное ДТП с жертвами никто даже и не пошевелится... . Эх, что у нас за Законы такие бестолковые, за такое, виновных сажать нужно, а у нас что делают??? Не сажают, штрафуют и отпускают. Просто кошмар какой-то, сюда бы Европу и их Законы, тогда бы они получили бы своё, сполна.
    06.08.2017 13:31
    0 | 1

  • pitj 
    Лучше, чем обновлять и без того неплохие магистральные участки улиц.(от Гагарина до Советской площади, от проспекта  Калинина до Республиканской и др.) прежде определились бы с ответственными за подобные люки, крупными ямами и надлежащими сроками устранения подобных потенциальных причин ДТП. Скорости возрастут и последствия тоже при таком отношении к БДД причастных лиц. Неделями ненормативные ямы  и проваленные люки колодцев остаются без ремонта.
А у Московских дорог научились бы как ставить плавающие люки, что опираются не на прогнившие конструкции камер или колодцев, а на дорожную одежду.
    06.08.2017 13:55
    0 | 1

    • god007 
      Люк провалился. Чтобы его починить нужны деньги. Денег нет. Кто будет чинить без денег? - Никто не будет работать бесплатно. Поэтому выбор невелик: либо ездить аккуратно, объезжая поврежденные участки дороги, либо не ездить вообще до тех пор, пока не появятся деньги и их не отремонтируют.
      06.08.2017 14:14
      0 | 2

  • bae99 
    Нормальные люди в 3.50 спят с любимыми, а не гоняют на кредитомобилях.
    06.08.2017 14:05
    1 | 0
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