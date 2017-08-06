Лобовое столкновение в Твери: два человека погибли, один ранен

6 августа в 3:50 утра на Волоколамском проспекте в районе 26-летний водитель на Hyundai Solaris превысил скорость, наехал на препятствие, потерял контроль над управлением и выехал на встречку, где столкнулся с BMW 525i, под управлением 29-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

Водитель автомобиля BMW от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель Hyundai скончался в реанимационном отделении городской больницы скорой медицинской помощи. 27-летнего пассажира BMW госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи.

При первоначальном обследовании места происшествия, установлено, что на автомобиле Hyundai установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности. Кроме на Hyundai была установлена зимняя шипованная резина. Водитель BMW при движении не был пристегнут ремнем безопасности, в гнезде были установлены заглушки ремня безопасности и не было подголовника автокресла. Все вышеперечисленные причины могли повлиять на тяжесть последствия ДТП, сообщает региональной ГИБДД.

Между тем, одной из причин аварии стало ограждение неисправного люка. Пользоватль группы ТИА Вконтакте Максим Твесркой пишет: "Этот люк открытый уже месяц в таком состоянии, и ограду в темноте не видно. Сам чуть не влетел".