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Дело трёх смоленских сотрудников ГИБДД, остановивших прокурора, поступило в Московский суд Твери

Дело трёх смоленских сотрудников ГИБДД, остановивших прокурора, поступило в Московский суд Твери - ТИА
05 Августа 2017 18:34
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Сделано это по решению Верховного суда РФ, чтобы решение по громкому делу было беспристрастным. Напомним суть: год назад сотрудники полиции остановили автомобиль смоленского прокурора, а в итоге в отношении них завели дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Громкую историю журналисты рассказали в передаче «Дежурная часть» на телеканале «Россия 24».

По закону полицейские действительно не могут проводить с прокурорскими работниками некоторые процессуальные действия. Но инспекторы говорят, что закон не нарушали. Просто оказалось, что мама прокурора –  судья Смоленского областного суда, ее муж – адвокат, отчим женщины тоже носит мантию.

Все началось с того, как год назад, 8 августа, три инспектора ГИБДД остановили автомобиль прокурорского работника, из-за затонированных стекл иномарки. Водитель не хотел дать измерить светопроницаемость стекл, предлагал полицейским процитировать статьи КоАП РФ, отказывался передавать полицейским свои документы.

Это подтвердили в интервью телеканалу «Россия 24» сами сотрудники ГИБДД. По словам инспекторов, они нашли понятых, в присутствии которых замер стекол все-таки был сделан. Прибор «Тоник» показал  пропускаемость света стекол 29% при допустимых 70%. Потом водитель иномарки отказался добровольно пройти в служебный автомобиль для составления административного протокола, и его доставили в участок для установления личности. Там-то и выяснилось, что он прокурорский работник. По словам полицейских, задержанный постоянно их оскорблял, выражался нецензурными словами и обещал им проблем по службе.

В участок на помощь сыну приехала его мать – судья Смоленского районного суда.

А потом начались судебные тяжбы. Эксперты признали, что никакой тонировки на стеклах не было, а действия инспекторов были незаконными. И в отношении полицейских возбудили уголовное дело.

- По результатам полного, объективного и всестороннего расследования троим инспекторам ДПС предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, - так звучит официальный комментарий СУ СК по Смоленской области.

После истории с задержанием сотрудника прокуратуры инспекторов не стали увольнять. В региональном МВД посчитали, что их сотрудники действовали в рамках закона.

Громкое дело дошло до Верховного суда. Там постановили передать это уголовное дело в Тверь. 2 августа уголовное дело по обвинению трёх сотрудников ГИБДД Смоленской области в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ поступило в Московский районный суд г. Твери.

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Метки: смоленские гибдд гибдд и прокурор московский районный суд превышение полномочий
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Комментарии (2)

  • Pascal Paoli 
    Россия как жила в бандитских 90-х, так и живёт...
    05.08.2017 19:25
    0 | 2

  • Nox.next 
    Всех сотрудников ГИБДД представить к наградам. А прокрурорско-судебно-адвокатскую семейку на лесоповал.
    05.08.2017 19:26
    0 | 2
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