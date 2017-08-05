Энергетики планируют запитать все крупные населенные пункты к 18.00 5 августа

Работы по ликвидации последствий непогоды, в результате которой ряд населенных пунктов остался без электричества, ведутся круглосуточно. Оперативная информация о текущей ситуации поступает губернатору каждые два часа.

5 августа Игорь Руденя провел совещание по вопросам восстановления электроснабжения в регионе. В обсуждении приняли участие первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК-Центра» Александр Пилюгин, заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Тверьэнерго» Александр Чумаченко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

В ходе работ было задействовано более 1 тысячи энергетиков, в том числе на помощь тверским коллегам из других субъектов РФ прибыло около 500 специалистов. Кроме того, Тверской области было предоставлено дополнительно более 30 генераторов из других регионов. Это позволило полностью обеспечить электричеством социальные объекты, ускорить восстановление основных сетей, попадающих в зону ответственности МРСК-Центра. Александр Пилюгин отметил высокую готовность социальных объектов региона к возникновению подобных ситуаций. В частности, все оздоровительные лагеря были оснащены резервными источниками электроснабжения.

К работе по восстановлению надежного энергоснабжения также привлечены силы и средства Главного управления МЧС России по Тверской области. В оперативный штаб ведомства стекается вся информация из районов области.

К 4 августа энергетиками «МРСК-Центра» была восстановлена нормальная схема электроснабжения (в том числе с применением резервных линий) Нелидовского, Андреапольского, Торопецкого, Торжокского, Пеновского, Осташковского и других районов, сильно пострадавших во время шторма, обрушившегося на Верхневолжье 2 августа. Однако 4 августа в Тверскую область вновь пришел неблагоприятный атмосферный фронт, сопровождающийся сильным порывистым ветром ливневыми дождями и спровоцировавший вторую волну отключений электроэнергии. Последствия мощнейшего урагана по ссылке.

Ситуацию на западе региона осложнял тот факт, что электросетевой комплекс не был до конца восстановлен после большого объема повреждений. Аварийно-спасательные работы в настоящее время ведутся на всех пострадавших воздушных линиях.

Энергетики планируют запитать все крупные населенные пункты Тверской области, попавшие в зону отключения 5 августа до 18.00. Часть потребителей будет получать электроэнергию по резервных схемам электроснабжения. При этом сотрудники компании продолжат вести в регионе работы по восстановлению электросетевого комплекса и повышению его надежности. По оценке специалистов, ремонтные работы на локальных объектах продолжатся в Верхневолжье до конца вторника, 8 августа.

Телефон горячей линии ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» – 8-800-50-50-115.