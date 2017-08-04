Стихия разгулялась во Ржеве: вырванные с корнем деревья, оборванные провода и сорванные крыши

Мощнейший ураган накрыл вечером 4 августа Ржев: десятки вырванных с корнем и расброанных по дорогам деревьев, оборванные провода, сломанные заборы и крыши. Бушевала стихия недолго, ураган стих внезапно, так же. как и начался, дождь прекратился и даже выглянуло солнце. Участники сообщества Телекомпания "Независимая студия "РиТ" делятся фотографиями последствий разбушевавшейся стихии:

Жители сообщают о массовых отключениях света и воды и призывают всех вместе устранять последствия стихии.

Фото из сообщества Телекомпания "Независимая студия "РиТ"