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Сорванная ураганом крыша ржевской больницы рухнула на припаркованные автомобили

Сорванная ураганом крыша ржевской больницы рухнула на припаркованные автомобили - ТИА
05 Августа 2017 09:40
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Работники медучреждения говорят, что все произошло внезапно. Буквально за несколько секунд сильный ветер сорвал кровлю, которая накрыла припаркованные у здания машины. Ветром листы железа унесло на десятки метров. В одном из автомобилей, как сообщает Телекомпания "Независимая студия "РиТ", находился малолетний ребенок с мамой, который после произошедшего, со слов отца, находился в шоковом состоянии. 

Как сообщает Независимая студия "РиТ", основной удар стихии пришелся на район ул.К.Маркса и Мебельный. Порывы ветра повалили деревья на Б. Спасской, в Городском саду, на Красноармейской набережной и на ул.Пионерская возле ДК. При этом некоторые районы вообще не заметили никакого урагана - он их попросту обошел.

Почти во всех районах отсутствует уличное освещение, повреждены линии электропередач, в некоторых районах остановлено водоснабжение. 

Фото военкомата в сообществе с подписью: "Призыв отменяется"

Весь вечер 4 августа местные жители вместе с сотрудниками МЧС разбирали завалы и сломанные деревья.

Как сообщает пресс-служба МЧС, спецслужбы региона работают в усиленном режиме. Одной из приоритетных задач является своевременная уборка упавших деревьев с дорог для обеспечения беспрепятственного передвижения населения и автотранспорта.

Спасатели оперативно реагируют на заявки граждан, поступающие в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.

В ходе подворовых обходов сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области и подчиненных подразделений, совместно с представителями администраций районов и специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» информируют жителей о ходе проведения работ по переподключению электроснабжения.

Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует жителям соблюдать основные правила при отключении электроснабжения:

- В помещении отключите все электроприборы.

- Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электрических сетях. Это может быть опасно для жизни!

- Не заходите на территорию огороженных энергообъектов.

- После восстановления электроснабжения не спешите с включением электроприборов. Убедитесь, что свет «не моргает» и не «плавает», подождите 10 минут.

Телефон горячей линии ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» – 8-800-50-50-115.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99. 

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Метки: ураган в ржеве стихия разгулялась в ржеве сорванные ветром крыши мчс по тверско области
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Комментарии (2)

  • romich 
    Ввернуть  про малолетнего,  да еще в шоковом состоянии непременно нужно. Это должно  добавить  трагизма в новость. Желаю папашке и его родным  здоровья,  без шоковых состояний.
    05.08.2017 10:51
    0 | 2

    • nikruslan15 
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      05.08.2017 15:16
      0 | 0
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