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В Тверской области против мачехи утонувших детей завели уголовное дело

03 Августа 2017 20:36
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ТИА писало, что в городе Конаково в реке Донховка утонули  9-летний мальчик и 10-летняя девочка. По факту смерти детей региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 38-летней мачехи погибших по статье "Оставление в опасности".

В официальном сообщении говорится, что женщина обязанная заботиться о детях в отсутствие, оставила их без присмотра на обрывистом берегу реки Донховка. Женщина "поставила детей в заведомо опасное для их жизни и здоровья состояние". Следователи называют причиной смерти  "механическую асфиксию от закрытия дыхательных путей водой при утоплении".  

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Метки: утонули дети завели уголовное дело происшествия в тверской области смерть на воде
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Комментарии (6)

  • MarIvanna 
    Бред какой-то.
    03.08.2017 21:10
    0 | 5

    • kudimov 
      Машуль, приветик тебе)
      03.08.2017 21:33
      0 | 2

      • MarIvanna 
        Добрый вечер, г-н kudimov.
Хотя сегодня - не очень. Досадую.

Хорошо, если конь закусил удила
И рука на копьё поудобней легла,
Хорошо, если знаешь - откуда стрела,
Хуже - если по-подлому, из-за угла.
        03.08.2017 21:51
        0 | 2

        • Эго 
          MarIvanna, чужих подлостей нам отмеряется конечное число. Значит, в будущем на одну, уже свершившуюся, останется меньше. Всё будет хорошо  И они ... (продолжите сами))
          03.08.2017 22:59
          0 | 1

          • MarIvanna 
            " чужих подлостей нам отмеряется конечное число."
Лучше я помолчу Вам что-нибудь более жизненное , г-жа Эго)
            03.08.2017 23:51
            0 | 0

  • hell 
    в шоке... деток жаль до слез... ((( Кому соболезновать, даже не знаю...((( Царствие небесное ангелочкам...(((
    03.08.2017 22:08
    0 | 1
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