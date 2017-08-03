В Тверской области против мачехи утонувших детей завели уголовное дело

ТИА писало, что в городе Конаково в реке Донховка утонули 9-летний мальчик и 10-летняя девочка. По факту смерти детей региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 38-летней мачехи погибших по статье "Оставление в опасности".

В официальном сообщении говорится, что женщина обязанная заботиться о детях в отсутствие, оставила их без присмотра на обрывистом берегу реки Донховка. Женщина "поставила детей в заведомо опасное для их жизни и здоровья состояние". Следователи называют причиной смерти "механическую асфиксию от закрытия дыхательных путей водой при утоплении".