ЧП в Тверской области: в реке Донховка утонули брат с сестрой

Трагедия произошла 3 августа в городе Конаково. В реке Донховка утонули брат с сестрой, девочка 2006 гр., мальчик 2008 г.р.

Как сообщают очевидцы, дети плавали в районе «старый город» недалеко от сырзавода. Их тела достали из воды и передали сотрудникам полиции.

По предварительным данным СУ СК по Тверской области, трое детей в возрасте 5, 9 и 10 лет самостоятельно отправились купаться на реку Донховка, протекающую в 100 метрах от места их жительства. 9-летний мальчик и 10-летняя девочка нырнули в воду и пропали, после чего их 5-летняя сестра побежала домой, где сообщила находившейся в доме женщине о произошедшем, которая в свою очередь поспешила к реке. Мужчина, отозвавшийся на помощь, нырнув в воду, вытащил тело девочки. Тело погибшего мальчика было обнаружено позже прибывшими на место происшествия сотрудникам МЧС.



В ходе осмотра тел видимых телесных повреждений не установлено, назначены судебно-медицинские экспертизы.