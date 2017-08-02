В Тверской области 12-летний мальчик получил компрессионный перелом позвоночника, купаясь в реке

Напомним, 2 августа 2017 года привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи мальчику 2005 года рождения, находившемуся в центральной районной больнице Весьегонского района. Ребенка с диагнозом ушиб грудного отдела позвоночника и компрессионный перелом позвоночника на вертолете Ми-8 доставили в Тверь. Как сообщает региональный СУ СК, 30 июля он получил тяжелые травмы, купаясь в реке Кесьма в деревне Выбор Весьегонского района. Назначено проведение доследственной проверки.