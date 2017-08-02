В Тверь из Весьегонска на вертолете доставили 12-летнего мальчика с переломом позвоночника

2 августа 2017 года привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи мальчику 2005 года рождения, находившемуся в центральной районной больнице Весьегонского района.

В 10:00 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в центральную районную больницу Весьегонского района для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки больного в областную клиническую больницу города Твери.

На месте, было принято решение транспортировать ребенка ОКБ г. Твери

У ребенка диагностированы ушиб грудного отдела позвоночника, компрессионный перелом позвоночника.