СКР возбудил уголовное дело после того, как ребенок получил тяжелейшие травмы на детской площадке

СУ СК по Тверской области возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Вечером 31 июля 10-летний мальчик гулял на детской площадке во дворе дома по ул. Садовая во Ржеве. Ребенок подошел к незакрепленной металлической конструкции в виде «турника-рукохода» и, взявшись руками за фрагмент веревки, закрепленный на одной из верхних перекладин турника, стал на ней раскачиваться. Незакрепленная металлическая конструкция с ребенком упала на землю и ударила его, причинив малолетнему различные телесные повреждения, которые расцениваются как причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время мальчик находится в реанимации Детской областной клинической больницы в Твери.

Детская игровая площадка возведена и сдана в эксплуатацию в нарушение требований ГОСТ.

Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются собственник земельного участка, на котором расположена данная детская игровая площадка, а также лица, ответственные за ее обслуживание. Расследование уголовного дела продолжается.