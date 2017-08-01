tvernews.ru
01 августа Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Во Ржеве мальчик получил серьезные травмы головы, играя на детской площадке

01 Августа 2017 14:33
Автор:

Фоторепортаж

31 июля в вечернее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение из ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» о том, что к ним доставлен 10-летний мальчик с травмами головы. Установлено, что около 19 часов ребенок получил травмы головы в результате падения на него металлической игровой конструкции на детской площадке вблизи дома по улице Садовая во Ржеве.

В настоящее время ребенок госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу города Твери.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление собственника земельного участка, на котором расположена данная детская игровая площадка, а также лиц, ответственных за ее обслуживание.

Фото РЖЕВ | Телекомпания "Независимая студия "РиТ"

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ребёнок получил травмы ребенок получил травмы головы чп на детской площадке
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • id1Ray 
    судя по тому как выглядят карусель и качели - они тоже "закреплены" подобным образом
    01.08.2017 15:46
    0 | 2

  • russs 
    Походу, онжеребёнок сломал детскую площадку.
    01.08.2017 17:00
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Давно хотел спросить: где в городе нужду малую справить можно?

2017-07-27 18:29
68

В международном конкурсе красоты «Улыбка Вселенной 2017» участвует жительница Твери

2017-07-27 12:52
63

"Хрюши против!" провели свой первый очищающий рейд в Твери

2017-07-31 14:20
61

«У вас на районе завелся педофил», или Как жителя Твери вызывали в полицию для допроса и сдачи анализа слюны

2017-07-26 11:31
56

В 2017 году в Тверской области рожать стали меньше

2017-07-25 20:25
47

Стритрейсерша Мара Багдасарян будет проходить исправительные работы в Тверской области

2017-07-27 18:03
39

Причиной гибели трех человек мог стать сон за рулем

2017-07-29 11:04
34

С середины августа в Твери в продажу поступят браслеты и брелоки «Иволга»

2017-07-31 19:28
33

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100