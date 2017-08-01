Во Ржеве мальчик получил серьезные травмы головы, играя на детской площадке

31 июля в вечернее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение из ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» о том, что к ним доставлен 10-летний мальчик с травмами головы. Установлено, что около 19 часов ребенок получил травмы головы в результате падения на него металлической игровой конструкции на детской площадке вблизи дома по улице Садовая во Ржеве.

В настоящее время ребенок госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу города Твери.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление собственника земельного участка, на котором расположена данная детская игровая площадка, а также лиц, ответственных за ее обслуживание.

Фото РЖЕВ | Телекомпания "Независимая студия "РиТ"