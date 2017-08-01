Экс-глава Бежецкого района Михаил Шибанов возглавил местные радио и ТВ

С 1 августа у бежецких СМИ новый руководитель. Как сообщает «Голос Бежецка», местное телевидение возглавил Михаил Шибанов. А потому в ближайшее время будет сформирована информационная политика телевидения и радиоканалов "Бежецк" и "Позитив".

Михаил Шибанов – экс-глава Бежецкого района. Напомним, в 31 июля 2012 года постановлением судьи Бежецкого районного суда Тверской области он был отстранен от должности главы и Председателя собрания депутатов Бежецкого района Тверской области. Отстраняли прямо в палате №3 кардиологического отделения бежецкой ЦРБ (там и прошло судебное заседание), где Михаил Шибанов лежал под капельницей с высоким давлением.

Все дело в том, что он был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, главой органа местного самоуправления».

По версии следствия, в период с 2009 по 2010 года Михаил Шибанов, являясь главой органа местного самоуправления, превысил свои должностные полномочия, незаконно заключив четыре соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Бежецкого района Тверской области с кредитным потребительским кооперативом «Капитал», в результате чего на банковский счет КПКГ «Капитал» были перечислены 3 800 000 рублей, чем были существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций, а также охраняемые законом интересы общества и государства.

Материал об этом вышел в программе «Момент истины». Действия судьи в больничной палате журналист Караулов обсуждал с Владимиром Калиниченко, государственным советником юстиции III класса, бывшим следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР и Сергеем Соколовым, доктором юридических наук.

Давал интервью и бывший глава Бежецкого района Михаил Шибанов, который объяснил, почему его «поспешили» осудить. Андрей Караулов предположил, что таким образом Шибанова хотели довести до второго инфаркта.

1 марта 2013 года Шибанову был вынесен приговор по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Его тогда приговорили к 5 годам условного срока.