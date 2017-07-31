Во Ржеве суд рассмотрит уголовное дело в отношении таксиста, который изнасиловал и убил свою пассажирку

4 августа во Ржеве под председательством судьи Тверского областного суда Гаджимагомеда Набиева пройдет предварительное слушание по уголовному делу 29-летнего жителя Ржевского района, обвиняемого в совершении изнасилования, а также убийства с целью сокрытия другого преступления.

Следствием установлено, что утром 17 декабря 2016 года обвиняемый, занимавшийся частным извозом, совершил изнасилование пассажирки, которая ехала из Ржева в деревню Парихино. Осознавая, что потерпевшая может обратиться в правоохранительные органы о совершенном в отношении неё преступлении, обвиняемый нанес женщине металлической трубой не менее 11 ударов по голове и шее.

От полученных телесных повреждений она скончалась на месте преступления. После совершения убийства злоумышленник сбросил обнаженное тело девушки в кювет автодороги и с места скрылся. Орудие преступления он тоже выбросил по пути следования во Ржев.