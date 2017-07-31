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В Тверской области депутатами хотят стать 1180 человек

31 Июля 2017 13:23
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29 июля в 18.00 завершилось предоставление документов на выдвижение кандидатов для участия в выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, которые пройдут 10 сентября 2017 года на территории Тверской области.

В понедельник, 31 июля, председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова привела предварительные данные о количестве кандидатов, изъявивших желание в Единый день голосования принять участие в конкурентной борьбе за распределение депутатских мандатов.

По словам председателя комиссии, в ходе 45 избирательных кампаний замещению подлежат 425 депутатских мандатов, на которые в общей сложности претендуют 1180 кандидатов, сообщает
пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.

Больше всего депутатов – 33 человека предстоит выбрать жителям Твери в городскую Думу. Выборы в ТГД – единственная кампания, которая пройдет по смешанной избирательной системе.

По одномандатным избирательным округам предстоит заместить 16 мандатов, на которые в данный момент претендуют 99 кандидатов, включая самовыдвиженцев и кандидатов от 9 политических партий.

Еще 17 депутатских мандатов распределяются по пропорциональной избирательной системе. В составе списков, выдвинутых 9 политическими партиями, значатся фамилии 423 кандидатов.

3 августа в 18 часов завершается этап предоставления документов на регистрацию кандидатов. На данный момент в целом по области 198 человек уже зарегистрировано.

Этап предоставления документов на регистрацию кандидатов для участия в единственной на предстоящих осенних выборах избирательной кампании регионального уровня – дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва уже завершен. На 1 мандат депутата по Кимрскому одномандатному избирательному округу № 12 претендуют 5 зарегистрированных кандидатов.

Валентина Дронова отметила, что по окончании этапа предоставления документов на регистрацию кандидатов у избирательных комиссий есть 10 дней на то, чтобы принять решение либо о регистрации кандидата, либо мотивировать причину отказа ему в регистрации.

Таким образом, предварительными данными о количестве зарегистрированных кандидатов на выборах 10 сентября 2017 года избирательная комиссия Тверской области будет располагать 13 августа 2017 года.

- Как только мы эти данные получим, незамедлительно проведем пресс-конференцию по итогам регистрации кандидатов, - заверила председатель избирательной комиссии Тверской области.

 

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Метки: выборы 10 сентября 2017 года Тверская обалсть тверская городская дума
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Комментарии (9)

  • awk555 
    О.....ть,сколько дармоедов!!!!
    31.07.2017 13:32
    0 | 4

  • Кубит 
    ТИА, откройте для них спец колонку - Совет профессионала, где бы они делались советами, как та врач педиатр.
Пройдут, не пройдут - а население повысит свой культурно-образовательный уровень. 
Кака-никака, а польза.
    31.07.2017 13:37
    0 | 2

    • BARBAdos 
      если профессиональный депутат поделится всеми секретами своей профессии, то через пол часа после публикации за ним приедут или из ЧК или комиссариата внутренних дел, хотя не факт, что он доживет до их приезда...

с таким же успехом можно вора в законе или мафиози попросить поделиться секретами...
      31.07.2017 13:46
      0 | 1

      • Кубит 
        Не, я о изначальной профессии. Оне ж не заканчивали факультет депутатства в ВУЗе, оне йими стали опосля.
        31.07.2017 13:51
        0 | 1

        • hippo 
          Джером Клапка Джером на эту тему уже всё написал.)
          31.07.2017 14:25
          0 | 1

  • Dobry кrtek 
    А если кандидат говновоз? Чем ему делиться? А если он тока бегать по кругу может, как Цаголов?)
    31.07.2017 13:52
    0 | 1

  • Zorkiy 
    Отмирающая профессия - будущее за онлайн интернет-голосованием...
    31.07.2017 14:01
    0 | 1

    • BARBAdos 
      у нас скорее будущее за царем или императором. Это в Англии или Швеции - короли исполняют формальные или церемониальные обязанности, а всем рулят парламенты, а у нас наоборот есть царь, а парламент чисто для галочки...
      31.07.2017 14:12
      0 | 1

  • russs 
    А вот и первые клиенты крематория!
    Прикрепленные изображения:
    31.07.2017 14:32
    0 | 0
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