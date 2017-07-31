В Тверской области депутатами хотят стать 1180 человек

29 июля в 18.00 завершилось предоставление документов на выдвижение кандидатов для участия в выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, которые пройдут 10 сентября 2017 года на территории Тверской области.

В понедельник, 31 июля, председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова привела предварительные данные о количестве кандидатов, изъявивших желание в Единый день голосования принять участие в конкурентной борьбе за распределение депутатских мандатов.

По словам председателя комиссии, в ходе 45 избирательных кампаний замещению подлежат 425 депутатских мандатов, на которые в общей сложности претендуют 1180 кандидатов, сообщает

пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.

Больше всего депутатов – 33 человека предстоит выбрать жителям Твери в городскую Думу. Выборы в ТГД – единственная кампания, которая пройдет по смешанной избирательной системе.

По одномандатным избирательным округам предстоит заместить 16 мандатов, на которые в данный момент претендуют 99 кандидатов, включая самовыдвиженцев и кандидатов от 9 политических партий.

Еще 17 депутатских мандатов распределяются по пропорциональной избирательной системе. В составе списков, выдвинутых 9 политическими партиями, значатся фамилии 423 кандидатов.

3 августа в 18 часов завершается этап предоставления документов на регистрацию кандидатов. На данный момент в целом по области 198 человек уже зарегистрировано.

Этап предоставления документов на регистрацию кандидатов для участия в единственной на предстоящих осенних выборах избирательной кампании регионального уровня – дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва уже завершен. На 1 мандат депутата по Кимрскому одномандатному избирательному округу № 12 претендуют 5 зарегистрированных кандидатов.

Валентина Дронова отметила, что по окончании этапа предоставления документов на регистрацию кандидатов у избирательных комиссий есть 10 дней на то, чтобы принять решение либо о регистрации кандидата, либо мотивировать причину отказа ему в регистрации.

Таким образом, предварительными данными о количестве зарегистрированных кандидатов на выборах 10 сентября 2017 года избирательная комиссия Тверской области будет располагать 13 августа 2017 года.

- Как только мы эти данные получим, незамедлительно проведем пресс-конференцию по итогам регистрации кандидатов, - заверила председатель избирательной комиссии Тверской области.