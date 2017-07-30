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В Тверской области перед судом предстанет мужчина, по чьей косвенной вине погибли в огне его жена и пятеро детей

В Тверской области перед судом предстанет мужчина, по чьей косвенной вине погибли в огне его жена и пятеро детей - ТИА
30 Июля 2017 12:29
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В Спировском районном суде находится уголовное дело в отношении Артёма Богданова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. 15 ноября прошлого года, около 02: 57 в доме №73 по ул.Центральной дер.Пеньково Спировского района Тверской области произошел пожар, очаг которого располагался в хозяйственной постройке, пристроенной к дому. Причиной пожара послужило возгорание деревянных конструкций из-за аварийного режима работы электропроводки, к которому привел нагрев самодельного электронагревательного прибора. Его установил в сарае для обогрева скота сам Артём Богданов. 

В результате огонь перекинулся на старый деревянный дом. Соседи стучались в окна и двери, чтобы разбудить спящих, но было уже поздно. Брат успел выбежать из горящего дома, сам Артём Богданов выпрыгнул со второго этажа, что спасло ему жизнь. Его супруга и ребятишки 2004, 2005, 2013, 2014 и 2016 г.р. (четыре мальчика и одна девочка) погибли.

Свою вину в совершении указанного преступления Богданов А.И. признал полностью, в момент ознакомления с материалами уголовного дела им заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Рассмотрение уголовного дела назначено на 31 июля 2017 года.

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