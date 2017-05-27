В Тверской области три часа вытаскивали лосёнка из канавы

Вечером 24 мая 2017 года в заболоченной канаве около трассы М-10 в районе поселка Радченко Конаковского района Тверской области местные жители обнаружили раненного лосёнка. Люди вызвал на место происшествия сотрудников полиции и инспекторов Госохотнадзора, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.
Спасатели предприняли попытки вызволить животное из болота, но напуганный лосёнок сопротивлялся. Инспекторам пришлось стреножить животное, совместными усилиями его вытащили из болота. Справились с трудом, ведь животное весом более 100 килограмм было сильно напугано и не давалось в руки. Вытаскивали животное больше трех часов, но лосёнка удалось спасти. Так как он был очень слаб, было принято решение доставить его к ветеринару. После осмотра и оказания ветеринарной помощи лосёнка отпустили на волю.
25 мая в Твери также бегал лосёнок, но его история оказалась печальной
Комментарии (1)
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Инокентий
27.05.2017 18:04
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