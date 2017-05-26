Политтехнологи уверяют, что не покупают голоса избирателей

26 мая на сайте ТИА была опубликована народная новость "Мне за мой голос предложили 300 рублей"., автор artkostya. После публикации в редакцию пришли Марианна и Евгений, упомянутые в новости, с требованием разместить их точку зрения на материал. Все опубликованное они называли клеветой.

ТЕКСТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПИСЬМА:

Данным письмом я официально заявляю, что гражданин, разместивший статью от 26 мая 2017 "Мне за мой голос предложили 300 рублей", будет нести ответственность, согласно законодательству РФ. Данная статья и комментарии попадают под ст.128.1 «Клевета».

Мы с коллегой Марианой являемся политтехнологами и не первый год проводим избирательные кампании по разным регионам нашей страны. Подкуп избирателей является грязной предвыборной технологией, мы не прибегали к данной технологии никогда. Мы имеем большой людской ресурс, к ЖКХ не имеем никакого отношения. Все наши шаги находятся под наблюдением камер и свидетелей.

Да будет вам известно, политтехнологи по квартирам не ходят. А ходят агитаторы. Да и технология от «двери к двери» старая и неэффективная. Мы ее не применяем. А если бы мы применяли такие технологии, то, видимо, у нас есть крылья, чтобы оказаться в двух местах одновременно, в разных частях города.

Данная статья не оправдание, а призыв к тому, что люди должны отвечать за свои слова и нести за них ответственность, чтоб такого «бардака» было меньше.



Евгений Колоколов