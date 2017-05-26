Сэкономленные на образовании деньги тверские депутаты направили на муниципальную газету и свои нужды

Тверские депутаты на заседании 26 мая приняли феноменальные изменения в бюджет города, отдали Дом офицеров областному учреждению и сократили количество талонов на помывку в банях льготным категориям граждан.

Проект изменений в бюджет 2017 года представила Ольга Слобода, начальник департамента финансов администрации города.

Доходная часть городской казны увеличивается на 81, 8 миллиона рублей (из бюджета области). В основном это деньги, предназначенные на ремонт улицы Луначарского.

3,6 миллиона будут направлены на:

- увеличение доли софинансирования в долевом участии в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей (область дает городу деньги ещё на 2 квартиры, а муниципальное софинансирование при этом – обязательное условие, речь идет о 2, 212 млн. руб.),

- ремонт зданий, где будут размещены МФЦ (область поменяла уровень доли софинансирования, город должен внести 392 тысячи рублей).

- 700 тысяч отправят на газету «Вся Тверь», главным редактором которой является действующий депутат ТГД Николай Локтев.

- Общая потребность – 2,6 миллионов. На пока есть только 700 тысяч. Предлагаем направить эти деньги, чтобы не поставить под удар публикацию наших нормативно-правовых актов, - сказала Ольга Слобода.

300 тысяч по обращению главы города будут направлены на обеспечение деятельности Тверской городской Думы. В обращении речь шла о сумме в 594 тысяч рублей. Но пока ест только 300.

А теперь самое интересное: за чей счёт банкет.

- за счёт уменьшения на 2,3 миллиона рублей расходов на развитие образования.

- за счет уменьшения расходов по объекту «Новое кладбище» (нет понимания, на какой земле оно будет).

- 700 тысяч – экономия по конкурсным процедурам на организацию вывоза мусора в Московском районе.

- 300 тысяч департамент ЖКХ сэкономил на содержании муниципального жилого фонда.

Никаких возражений профильный комитет Думы под руководством единоросса Дмитрия Гуменюка не имел и дал документу положительную оценку.

Не согласен с такими изменениями оказался Сергей Аксёнов, слово ему дали не сразу, но депутат своё право отстоял:

- Мы снимаем деньги с отрасли образования при дефицитном бюджете. А именно со статьи «Укрепление материально-технической базы», которая всегда недофинансируется и является источником затыкания бюджетных дыр. Хотя там всё не очень хорошо. Эта поправка имела бы право на существование, если бы бюджет был более-менее нормальный.

Не согласился с Сергеем Аксёновым депутат Мамонов, хоть, как и признался, было «искушение покрасоваться перед СМИ»:

- Весь объем запланированных работ выполнен. Торги проведены, мы ничем отрасль образования не ущемляем.

В процессе обсуждения выяснилось, что изменения коснуться и резервного фонда города: 2,5 миллиона рублей будут направлены на поддержку футбольного клуба «Волга». Как стало известно ТИА, речь идет о новом составе команды, которую представят футболисты юношеских школ.

Поправка Максима Жиркова, касающаяся благоустройства после разрытий теплотрассы на Силикатке, осталась не одобренной. Депутаты решили обсудить её на профильном комитете.

Кроме этого, депутаты одобрили передачу в безвозмездное пользование Дома офицеров ГБУ «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений». Как говорилось, передаются пустующие помещения площадью почти 1 500 кв. метров, но «Сити бара» это никак не коснется. Помещения будут отремонтированы и в последующем использованы в качестве туристического объекта. Дирекция Горсада при этом переедет в здание неподалеку.

Третьим вопросом думцы рассмотрели предложение определять количество талонов на помывку в банях и душевых кабинах малоимущих с учетом возможностей бюджета города. Дело в том, что услугу за счет средств бюджета предоставляет Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери», а объем выданных талонов (три в месяц на одного человека и на полгода вперёд) превышает объем выделенных средств.

Тут слово взял скромно промолчавший всё обсуждение бюджета депутат и редактор «Всей Твери» Николай Локтев. Он назвал ситуацию комической – депутаты давно пытаются добиться от департамента, нужно ли увеличивать объём средств на помывку или нет. Но им никто не отвечает.

Несмотря на всю комичность ситуации, депутаты предложение одобрили и внесли изменение в решение Тверской городской Думы № 227.

Ну а выборы нового состава ТГД, напомним, пройдут 10 сентября 2017 года.