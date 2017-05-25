Три меморандума с Сербией, Филиппинами и Таиландом и одно соглашение с ЮАР подписала Россия на саммите в Завидово

25 мая в Завидово завершилась VIII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Итогами встречи стали многочисленные двусторонние встречи, подписание трёх меморандумов и одного соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Подводя итоги саммита, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отметил высокий уровень его организации и добавил, что нынешняя встреча — самая масштабная из всех прошедших за семь лет. Напомним, обсудить вопросы безопасности в тверском регионе собрались представители 95 стран: премьер-министры, министры, главы совбезов, помощники глав государств, высшие должностные лица спецслужб. Кроме того, участие в саммите приняла делегация ООН. В течение трёх дней участники международной встречи обсуждали направления сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, меры по обеспечению информационной безопасности. В повестку саммита вошли вопросы о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противодействию «цветным революциям», борьбе с незаконной миграцией.

О том, как это было, читайте в репортаже ТИА "Гость из Буркина-Фасо на саммите по безопасности попробовал тверские пряники"

- Мы очень благодарны Секретарю и аппарату Совета Безопасности РФ, что эта встреча прошла в Тверской области. Мы внесли свой посильный вклад в дело общей безопасности, — сказал губернатор Игорь Руденя.

В рамках саммита российская делегация провела 78 двусторонних встреч, подписала три меморандума с Сербией, Филиппинами и Таиландом о взаимопонимании по линии советов безопасности, парафировала межправительственное соглашение о сотрудничестве с ЮАР в сфере безопасности.