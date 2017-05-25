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Три меморандума с Сербией, Филиппинами и Таиландом и одно соглашение с ЮАР подписала Россия на саммите в Завидово

Три меморандума с Сербией, Филиппинами и Таиландом и одно соглашение с ЮАР подписала Россия на саммите в Завидово - ТИА
25 Мая 2017 15:58
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25 мая в Завидово завершилась VIII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Итогами встречи стали многочисленные двусторонние встречи, подписание трёх меморандумов и одного соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Подводя итоги саммита, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отметил высокий уровень его организации и добавил, что нынешняя встреча — самая масштабная из всех прошедших за семь лет. Напомним, обсудить вопросы безопасности в тверском регионе собрались представители 95 стран: премьер-министры, министры, главы совбезов, помощники глав государств, высшие должностные лица спецслужб. Кроме того, участие в саммите приняла делегация ООН. В течение трёх дней участники международной встречи обсуждали направления сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, меры по обеспечению информационной безопасности. В повестку саммита вошли вопросы о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противодействию «цветным революциям», борьбе с незаконной миграцией.

О том, как это было, читайте в репортаже ТИА "Гость из Буркина-Фасо на саммите по безопасности попробовал тверские пряники"

- Мы очень благодарны Секретарю и аппарату Совета Безопасности РФ, что эта встреча прошла в Тверской области. Мы внесли свой посильный вклад в дело общей безопасности, — сказал губернатор Игорь Руденя.

В рамках саммита российская делегация провела 78 двусторонних встреч, подписала три меморандума с Сербией, Филиппинами и Таиландом о взаимопонимании по линии советов безопасности, парафировала межправительственное соглашение о сотрудничестве с ЮАР в сфере безопасности.

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Метки: саммит по безопасности 8 международная встреча высоких представителей по безопасности в тверской области Николай Патрушев
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Комментарии (8)

  • Golosnaroda 
    Ну-ну. Не получается дружить с Америкой и Европой, будем дружить с Буркина-Фасо.
    25.05.2017 16:17
    0 | 7

    • Uylo_Yobannen 
      Против Америки и Европы.
      25.05.2017 16:30
      0 | 6

      • Proletary 
        НАТО конец теперь.
        25.05.2017 18:23
        0 | 2

        • Uylo_Yobannen 
          Угу.
          Прикрепленные видео:
          Прикрепленное видео
          25.05.2017 18:45
          0 | 0

  • Sedmoy 
    Жаль,  что  Буркина-Фасо отказалось (не подписали же). Пряники наверное не понравились. Вот такие у нас теперь союзники, мляха-муха. Спасибопутинузаэто. Нет? Англосаксам? :)
    25.05.2017 16:18
    0 | 8

    • kudimov 
      Даа, пряники жалко, имбирные, "вкус детства"... А Буркинцы даже не смогли черкануть договорчик о намерениях хотя б... Я уж не говорю, чтобы признать некоторые дружественные нам страны и территории.
      25.05.2017 17:24
      0 | 4

  • Proletary 
    Три меморандума о взаимопонимании. Такие делегации можно безбоязненно в женском общежитии оставлять на ночь, но боюсь, девки будут против.
И раздирает меня любопытство: как именно мы сотрудничаем с ЮАР в области безопасности, дудим в вувузелы?
    25.05.2017 18:18
    0 | 4

  • CADET 
    Большая,большая гора,на строительство которой потрачена куча бюджетных денег,родила маленького мышонка.
    25.05.2017 18:56
    0 | 0
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