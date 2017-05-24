Гость из Буркина-Фасо на саммите по безопасности попробовал тверские пряники

Пожалуй, такого количества иностранных гостей в дорогих костюмах Radisson в Завидово еще не видел. В ожидании "Xlll международной встречи высоких представителей по безопасности" гости делали селфи, фотографировали территорию гостиницы и рассматривали тверские свистульки на развернувшейся по случаю выставки тверских ремесленников. Зал пропитался ароматами дорогих духов различных мастей. Чайки, явно не привыкшие к такому количеству людей, громко кричали.

24 мая в Тверскую область съехались секретари, помощники президентов и премьер-министров, отвечающие за безопасность государства, из 95 стран – от Японии до Южной Америки. Форум такого масштаба проходит у нас впервые (к примеру, в первой встрече в Сочи участие приняли 44 страны).

Перед приездом губернатора Игоря Рудени организаторы выставки раздавали последние ЦУ: неэстетично развешанные кружева снять, шубы отряхнуть. Игорь Руденя вместе с полпредом президента в ЦФО Александром Бегловым прошлись мимо прилавков с тверскими товарами - лихославльским мармеладом и керамикой, калязинским кружевом, конаковским фаянсом, тверским хлебом и старомелковскими шубами. Производители свистели в глиняные петушки и угощали гостей местными сладостями.

- Вкус, как из детства! - Игорь Руденя попробовал имбирный пряник и обратился к Александру Беглову: - Попробуйте!

Особенно гостям приглянулись пасхальные яйца в форме полицейских, бояр и дворников. И правда, яйца оригинальные.

Иностранным делегациям больше по душе пришлась выставка с отечественным оружием. С автоматами по очереди фотографировались и понарошку стреляли из них.

Рядом с оружием – презентация современных отечественных разработок в области безопасности. К примеру, система Синергет-Розыск, которая используется в МВД, моментально идентифицирует находящихся в розыске людей. Система, кстати, использовалась для защиты Олимпиады в Сочи и была разработана с применением исключительно отечественных алгоритмов. Презентовал разработку крайне улыбчивый представитель компании, отбоя от желающих испытать систему практически не было.

Международный саммит начался с приветственного слова президента России, которое зачитал Николай Патрушев, Секретарь Совета безопасности России.

Как следует из приветствия, сейчас как никогда необходима координация международного сообщества для борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальным потоком мигрантов. Трагедии, произошедшие на днях в Англии и на Филиппинах, показывают, что терроризм требует коллективного ответа и выработки совместных решений. Кроме того, необходимо обсудить вопросы информационной безопасности, так как виртуальное пространство используется организованными преступными группировками для пропаганды и вербовки террористов, для дестабилизации государств. Защита компьютерной инфраструктуры, по мнению Владимира Путина, не менее важна, чем защита государственных рубежей. Буквально на днях мощной кибератаке подверглись 200 тысяч пользователей в более чем 200 странах.

Президента участники встречи слушали внимательно и в наушниках – у каждой страны на встрече работали свои переводчики.

Игорь Руденя, приветствуя высоких гостей, сказал, что горд тем, что местом проведения столь важного мероприятия была выбрана именно Тверская область. Губернатор выразил уверенность, что работа форума будет способствовать решению и глобальных вопросов безопасности, и региональных в частности:

- Вопросам безопасности нужно уделять серьёзное внимание и подходить к их решению системно. Для нас большая честь принимать мероприятие такого формата, мы видим, что оно вызвало очень большой интерес.

В зале развернулось несколько тематических круглых столов: борьба с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), противодействие цветным революциям и военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. О чем говорили участники круглых столов, пока остается в тайне – журналистов после приветствия попросили покинуть зал.

Однако вышедшие на кофе-брейк иностранные делегации охотно делились своим опытом и мнениями о безопасности страны и мира. А ещё поделились впечатлениями о Тверской области.

Глава делегации от Бразилии, например, считает, что Тверь – богатый регион, и ему очень нравится, что Тверь такая же «зеленая», как и Бразилия. Говоря об информационной безопасности, представитель Бразилии сказал, что она важна, но закрывать соцсети для этого не нужно.

- Бразилия реагирует на кибератаки в Интернете, и старается противостоять им. Мы должны бороться с этим только сообща, вместе с другими странами. Такие саммиты как раз помогают объединению многих стран и выработке совместных мер и методов борьбы с кибератаками.

Представитель республики Панама Мигель Умберто считает, что одним из методов борьбы за информационную безопасность может стать вход в соцсети по паспорту. Их можно контролировать, но не закрывать.

- Проблема безопасности – это проблема для каждого сейчас. Опасность идет отовсюду. Главная задача для Панамы сейчас – защитить банковский сектор, чтобы отобрать у террористов возможность использования этих денег.

Делегат от Буркина-Фасо Нанема Аймерик Эрвин Косвинде восхитился Тверской областью – ему у нас очень понравилось. Что касается темы саммита, то, как сказал делегат, вопросы безопасности очень важны для Буркина-Фасо (страна тоже подверглась атакам хакеров), а Россия может поделиться хорошим опытом.

- Чтобы противостоять кибератакам, нужно объединяться. Но соцсети закрывать нельзя – людей невозможно заставить что-то не публиковать.

Вместе с журналистами высокий гость отправился пробовать тверские пряники.

- Вкусно, - прокомментировал он, - но непривычно.

Встреча высоких представителей продлится до вечера 25 мая. Итоги саммита будут озвучены завтра.