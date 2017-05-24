Мужчина из-за ревности оклеветал своего знакомого, записав его в разбойники

18 марта 22-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть и сообщил, что на него было совершено вооружённое нападении и его знакомый пытался зарезать его ножом. Причиной клеветы стала ревность.

Далее молодой человек для полноты картины и доказательств нанес себе ножом резаную рану на левом предплечье, а затем нож и мобильный телефон, с которого звонил в дежурную часть, спрятал в кустах.

Затем он явился в Селижаровское ОП, где и написал заявление о разбойном нападении, чтобы привлечь к уголовной ответственности знакомого, который якобы ударил его ножом и похитил телефон и деньги.

По заявлению на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила действительные обстоятельства происшествия. Мужчина сознался в совершении заведомого ложного доноса и добровольно выдал ранее спрятанные телефон и нож.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ направлено в Селижаровский районный суд для рассмотрения по существу.

