Руководство администрации Твери отчиталось о доходах за 2016 год

Глава администрации Твери Алексей Огоньков заработал за год 2 млн 143 тыс рублей. По основному месту работы у Алексея Валентиновича доход составил 708 тыс 760 рублей. Напомним, работать и.о. главы администрации он начал 23 сентября 2016 года, а занял должность без приставки "и.о." 7 декабря 2016 . Недвижимости в собственности у Алексея Огонькова нет, он продекларировал автомобиль Opel Vectra C.

Его супруга доходов не получает, в ее собственности земельный участок (1126,30 кв м) и жилой дом (330,30 кв м.)

Первый заместитель главы администрации Владимир Карпов заработал 2 млн 708 тыс 553 руб. В его собственности земельный участок в 26 кв м, ½ доли в квартире площадью 87,8 кв м, квартира в 67,1 кв м, бокс и гараж. У него в собственности автомобиль AUDI Q5.

Его супруга отчиталась о 1 млн 143 тыс рублей дохода в 2016 году. В ее собственности земельный участок 700 кв м, ½ доли в квартире площадью 87,8 кв м и квартира в 54,4 кв м. В собственности автомобиль Nissan X-trail.

Заместитель главы администрации Любовь Огиенко за год заработала 2 млн 622 тыс 871 руб. Недвижимостью не владеет. В собственности имеет автомобиль HYUNDAI I-30.

Ее супруг заработал в 2016 году 328 тыс 876 руб. В собственности у него земельный участок 488 кв м и жилой дом в 259,1 кв м. В собственности также два автомобиля - Nissan X-Trail и Skoda Rapid.

Заместитель главы администрации Владимир Пашедко задекларировал доход в 2 млн 317 тыс руб. В собственности: квартира в 97,4 кв м, автомобиль BMW 528 I XDRIVE.

Супруга получила доход в 49 тыс 909 руб. Владеет квартирой в 42,6 кв м.

Заместитель главы администрации Владимир Прокудин задекларировал 2 млн 321 тыс руб. В совместной собственности у него два земельных участка 539,5 кв м и 1500 кв м, два жилых дома в 300,6 кв м и 34 кв м, в индивидуальной собственности квартира 48,2 кв м. В совместной собственности автомобиль LADA 2107, FORD «FOCUS», ГАЗ-3110

Его супруга указала в декларации доход в 144 тыс 907 руб. В совместной собственности с супругом у нее два земельных участка 539,5 кв м и 1500 кв м, два жилых дома в 300,6 кв м и 34 кв м, индивидуальной собственности квартира 51,7 кв м. В совместной собственности автомобили LADA 2107, FORD «FOCUS», ГАЗ-3110.

Подробнее о доходах сотрудников городской администрации можно узнать на официальном сайте