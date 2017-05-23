tvernews.ru
23 мая Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Руководство администрации Твери отчиталось о доходах за 2016 год

23 Мая 2017 13:27
Автор:

Глава администрации Твери Алексей Огоньков заработал за год 2 млн 143 тыс рублей. По основному месту работы у Алексея Валентиновича доход  составил 708 тыс 760 рублей. Напомним, работать и.о. главы администрации он начал 23 сентября 2016 года, а занял должность без приставки "и.о." 7 декабря 2016 . Недвижимости в собственности у Алексея Огонькова нет, он продекларировал автомобиль Opel Vectra C.

Его супруга доходов не получает, в ее собственности земельный участок (1126,30 кв м)  и жилой дом (330,30 кв м.)

Первый заместитель главы администрации Владимир Карпов заработал 2 млн 708 тыс 553 руб. В его собственности земельный участок в 26 кв м, ½ доли в квартире площадью 87,8 кв м, квартира в 67,1 кв м, бокс и гараж. У него в собственности автомобиль AUDI Q5.

Его супруга отчиталась о 1 млн 143 тыс рублей дохода  в 2016 году.  В ее собственности земельный участок 700 кв м, ½ доли в квартире площадью 87,8 кв м и квартира в 54,4 кв м. В собственности автомобиль Nissan X-trail.

Заместитель главы администрации Любовь Огиенко за год заработала 2 млн 622 тыс 871 руб. Недвижимостью не владеет. В собственности имеет автомобиль HYUNDAI I-30.

Ее супруг заработал в 2016 году  328 тыс 876 руб. В собственности у него земельный участок 488 кв м и жилой дом в 259,1 кв м. В собственности также два автомобиля - Nissan X-Trail и Skoda Rapid.

Заместитель главы администрации Владимир Пашедко задекларировал доход в 2 млн 317 тыс руб. В собственности: квартира в 97,4 кв м, автомобиль BMW 528 I XDRIVE.

Супруга получила доход в 49 тыс 909 руб. Владеет квартирой в 42,6 кв м.

Заместитель главы администрации Владимир Прокудин задекларировал 2 млн 321 тыс руб. В совместной собственности у него два земельных участка 539,5 кв м и 1500 кв м, два жилых дома в 300,6 кв м и 34 кв м, в индивидуальной собственности квартира 48,2 кв м. В совместной собственности автомобиль LADA 2107, FORD «FOCUS», ГАЗ-3110

Его супруга указала в декларации доход в 144 тыс 907 руб. В совместной собственности с супругом у нее два земельных участка 539,5 кв м и 1500 кв м, два жилых дома в 300,6 кв м и 34 кв м,  индивидуальной собственности квартира 51,7 кв м. В совместной собственности автомобили LADA 2107, FORD «FOCUS», ГАЗ-3110.

Подробнее о доходах сотрудников городской администрации можно узнать на официальном сайте

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: борьба с коррупцией доход сотрудников администрации Твери
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • BARBAdos 
    у нас глава администрации - бомж, видать конфискации побаивается, раз ничего на себя не оформляет...
    23.05.2017 14:12
    0 | 7

  • hatamoto san 
    за такие деньги и ни фуя путного не делают
ясно одно, что для себя любимых стараются, а что с городом происходит их ипет мало...
    23.05.2017 15:57
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Я предлагаю для контраста и горького смеха опубликовать отчёт о годовом доходе любого практического докторишки или обычного педагогишки-преподавателя ВУЗа.) Уssатьsя можно со смеху.
    23.05.2017 16:05
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

О чем думал тот, кто делал этот тверской бордюр

2017-05-21 10:59
70

Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали

2017-05-22 13:10
65

Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

2017-05-20 14:04
65

Как сделать наш город красивым?

2017-05-17 16:50
49

История одной Кошки

2017-05-23 09:47
46

Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

2017-05-16 18:15
46

Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

2017-05-20 09:01
39

Обманули маму - впарили косметические услуги в кредит на 100 тысяч

2017-05-22 14:09
38

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100