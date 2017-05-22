На пешеходном переходе в Твери провалился асфальт

Наземный пешеходный переход на улице Бориса Полевого в Твери потихоньку превращается в подземный. Провалившийся асфальт на «зебре» рядом с домом № 2/1 открыл взгляду тверичан почти подземный мир. Фото «портала» опубликовал в соцсетях Станислав Венков.

Проваливающийся асфальт и внезапно возникающие на дорогах Твери «чёрные дыры» ни разу не редкость. Будьте осторожны и смотрите под ноги, советуют пользователи соцсетей.