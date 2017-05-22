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На пешеходном переходе в Твери провалился асфальт

На пешеходном переходе в Твери провалился асфальт - ТИА
22 Мая 2017 12:15
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Наземный пешеходный переход  на улице Бориса Полевого в Твери потихоньку превращается в подземный. Провалившийся асфальт на «зебре» рядом с домом № 2/1 открыл взгляду тверичан почти подземный мир. Фото «портала» опубликовал в соцсетях Станислав Венков

https://vk.com/stanislav_venkov

stanislav_venkov

Проваливающийся асфальт и внезапно возникающие на дорогах Твери «чёрные дыры» ни разу не редкость. Будьте осторожны и смотрите под ноги, советуют пользователи соцсетей. 

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Метки: провалился асфальт дороги твери
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Комментарии (6)

  • Ferapont 
    В чом промблема ? Картонкой, палками снизу подпереть, поверху краской переход восстановить.
Горадминисрация несколько лет уже так пашет в поте лица, не покладая сил, свету белого не видя. Негодяев, устроивших подрыв/подкоп под свежевыкрашенный переход, найдут и накажутЪ в строжайшем(!) соответствии с филькой-кодексом благоустройства, принятым в бытность ныне сбежавшего западнодвинского варяга.
Короче, дороги будут восстановлены, остановки ОТ тоже, сам ОТ - усе будет.. Были б деньги в бюджете, а исполнителей на любой вид работ (хоть запуск тверского спутника к Марсу) админисрация уже нашла.
    22.05.2017 12:56
    0 | 11

    • kudimov 
      Кстати дорожная покрасочная бригада быстрее всех работает. Между срезкой асфальта и заделкой - как правило месяц. А между корявыми заплатками и разметкой - пол дня. А нанесение разметки означает, что все, адью, катайтесь на здоровье до следующего лета.
      22.05.2017 13:02
      0 | 6

      • Ferapont 
        Ровнехонько год назад на Новоторжской.
        Прикрепленные изображения:
        22.05.2017 13:06
        0 | 4

        • kudimov 
          Ага, переход для Дарьи Клишиной. Прыжок с тротуара на зебру.
          22.05.2017 13:08
          0 | 7

  • TvereZ 
    Автор, сам того не желая, раскрыл совершенно секретную нанотехнологию перестройки городов в подземные поселения... Осторожнее надоть - советуют из управления ФСБ... )))
    22.05.2017 14:08
    0 | 5

  • Whois 
    В Твери открылась первая станция метро!
    22.05.2017 16:58
    0 | 2
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