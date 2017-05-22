В реке под Тверью нашли труп мужчины

Сообщение о страшной находке поступило в МЧС по Тверской области ранним утром 22 мая: в акватории реки Шоша, в районе населённого пункта Селино Калининского района, нашли тело мужчины.

Труп передали сотрудникам полиции Калининского района МВД России, сейчас ведутся следственные мероприятия. Личность утонувшего и обстоятельства гибели устанавливаются.

Напомним, буквально на днях спасатели выловили из Волги тело 22-летнего парня, который ночью спрыгнул в реку с Нового моста.