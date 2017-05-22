В реке под Тверью нашли труп мужчины

Сообщение о страшной находке поступило в МЧС по Тверской области ранним утром 22 мая: в акватории реки Шоша, в районе населённого пункта Селино Калининского района, нашли тело мужчины.
Труп передали сотрудникам полиции Калининского района МВД России, сейчас ведутся следственные мероприятия. Личность утонувшего и обстоятельства гибели устанавливаются.
Напомним, буквально на днях спасатели выловили из Волги тело 22-летнего парня, который ночью спрыгнул в реку с Нового моста.
Комментарии (7)
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Dobry кrtek
22.05.2017 10:12
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kudimov
22.05.2017 10:18
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Dobry кrtek
22.05.2017 10:26
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kudimov
22.05.2017 10:33
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Dobry кrtek
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kudimov
22.05.2017 11:04
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Dobry кrtek
22.05.2017 11:08
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