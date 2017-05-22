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В реке под Тверью нашли труп мужчины

В реке под Тверью нашли труп мужчины - ТИА
22 Мая 2017 09:52
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Сообщение о страшной находке поступило в МЧС по Тверской области ранним утром 22 мая: в акватории реки Шоша, в районе населённого пункта Селино Калининского района, нашли тело мужчины.

Труп передали сотрудникам полиции Калининского района МВД  России, сейчас ведутся следственные мероприятия. Личность утонувшего и обстоятельства гибели устанавливаются.

Напомним, буквально на днях спасатели выловили из Волги тело 22-летнего парня, который ночью спрыгнул в реку с Нового моста.

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Метки: выловили труп мужчины мчс по тверской области утонул в реке страшная находка в реке
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Комментарии (7)

  • Dobry кrtek 
    Выловили труп
Труп был мёртв и глуп...
    22.05.2017 10:12
    2 | 0

    • kudimov 
      Но нашелся комментатор -
Местный "добрый" провокатор 
Надо быть циничным, глупым
Чтоб глумится даж над трупом....
      22.05.2017 10:18
      0 | 4

      • Dobry кrtek 
        Льёт Кудимов слёзы, льёт
Шёл бы лучше в огород
Поливал бы он капусту
В репе у него ведь пусто...)
        22.05.2017 10:26
        1 | 0

        • kudimov 
          А у Вас нет огорода?
Лишь кротовское жилище?
Друг, не ждите конца года
И ползите на кладбИще!))
          22.05.2017 10:33
          0 | 1

          • Dobry кrtek 
            Я не раб, не плуг, не пахарь
Не медведка и не танк
Огород он для семейных
Иль для тех, кто в жизни панк!)
Но вернёмся, братцы, к трупу
Что был выловлен надысь
Хватит чушь нести, Кудимов,
Пень трухлявый, брысь, брысь, брысь!
            22.05.2017 10:42
            0 | 1

            • kudimov 
              Не езжайте, Крот на Шошу
И не пейте, как всегда
Подшафе не лезьте в воду!
А то слУчится беда..
Унесет Крота в пучину
Сгинет парень навсегда...
Водка - главная причина
Водка - гибель для Крота.
              22.05.2017 11:04
              0 | 0

              • Dobry кrtek 
                Хватит тему засирать
Труп уж пойман...
Благодать!
                22.05.2017 11:08
                0 | 2
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