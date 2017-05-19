Водолазы нашли тело молодого человека, спрыгнувшего с моста

В ночь с 17 на 18 мая 22-летний житель Твери спрыгнул с Нового моста. В течение двух дней водолазы в районе набережной, у моста и Речного вокзала искали тело утонувшего мужчины. Как сообщает ГУ МЧС по Тверской области, 19 мая в 13:45 труп был найден и извлечён из воды.

Следственный комитет проводит проверку по факту падения с моста, по ее результатом будет принято процессуальное решение.