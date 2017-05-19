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Водолазы нашли тело молодого человека, спрыгнувшего с моста

Водолазы нашли тело молодого человека, спрыгнувшего с моста - ТИА
19 Мая 2017 15:08
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В ночь с 17 на 18 мая 22-летний житель Твери спрыгнул с Нового моста. В течение двух дней водолазы в районе набережной, у моста и Речного вокзала искали тело утонувшего мужчины. Как сообщает ГУ МЧС по Тверской области, 19 мая в 13:45 труп был найден и извлечён из воды.

Следственный комитет проводит проверку по факту падения с моста, по ее результатом будет принято процессуальное решение.

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Метки: мужчина спрыгнул с моста чп в твери утонул человек водолазы
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Комментарии (3)

  • Dobry кrtek2 
    Да уж долго искали, зато кошек быстро снимают
    19.05.2017 15:37
    4 | 7

  • infist 
    Так это и не они нашли, это такой слог у МЧС, что все как бы они сделали.
    19.05.2017 17:35
    0 | 1

    • 1% 
      infist, думаешь водолазы не мчсные? хотя, хрен поймешь этих бездельников, может и так
      19.05.2017 18:27
      0 | 0
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