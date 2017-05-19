В Максатихе проверили свалку: у обслуживающей организации не оказалось лицензии

Тверская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по вопросу законности размещенияотходов производства и потребления на свалке, расположенной в посёлке Максатиха.

Напомним, в конце марта текущего года мусорный коллапс случился в посёлке Максатиха: грузовые машины стали заваливать мусором дорогу, ведущую к свалке. Оказалось, что в Макстихе собственно полигона ТБО и нет, а есть только территория для временного хранения отходов.

Оказалось, что вопреки требованиям федерального законодательства у МУП «КОММСЕРВИС», принявшего на себя обязательства по сбору, транспортировке отходов, лицензия на транспортирование отходов 1-4 класса опасности отсутствует.

Природоохранная прокуратура вынесла в отношении юридического лица - МУП «КОММСЕРВИС» - и должностного лица - директора МУП «КОММСЕРВИС» - постановления о возбуждении производства об административном правонарушении - осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна. В адрес директора МУП «КОММСЕРВИС» внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих.