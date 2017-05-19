Павел Парамонов: Потенциал у ТОСов большой, но сил пока недостаточно

18 мая в Тверской городской Думе состоялось заседание Совета ТОС при главе города Твери. ТОС – это то самое территориальное общественное самоуправление, основной целью которого является создание эффективного партнерства власти и населения. На основании 131-ФЗ «О местном самоуправлении» ТОСы могут влиять на процессы благоустройства и застройки территорий, что важно, с возможностью привлечения бюджетных средств.

Насколько это партнерство выстроено в Твери, и как ТОСы влияют на процессы, на которые могут повлиять, рассказал Павел Парамонов, создатель уникальных проектов «Чего хочет Юность» и «Чего хочет Тверь»:

- Говоря простым языком, ТОС – это когда люди организовались от подъезда до микрорайона и защищают интересы людей, проживающих на этой территории. Это локальные территории, где протекает повседневная жизнь, это дворы, проезды, школы, детские сады, магазины и сфера услуг. И ТОСы знают лучше, чем кто либо другой, все, что нужно именно этим людям и этой территории.

В законе чётко прописано, что свои полномочия ТОС осуществляет на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета. Это огромные возможности, но мы пока до этого не дошли. Потенциал большой, но сил у тверских ТОСов пока недостаточно, опыта и навыков не хватает. И это не только в нашем городе, но и, на мой взгляд, во всей России.



