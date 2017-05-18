На митинг в центре Твери вышли десятки обманутых дольщиков «Социальной инициативы»

18 мая обманутые дольщики «Социальной инициативы» вышли на митинг, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. Акция была согласована с администрацией города, на Тверской площади сегодня собрались несколько десятков человек. Люди требуют решить проблему 12-летней давности.

Печальная история «Социальной инициативы» прогремела на всю страну. В начале 2000-х помпезно открывшаяся компания предлагала людям с небольшими сбережениями улучшить жилищные условия и за довольно скромные деньги купить квартиры. А потом непомпезно приказала долго жить.

Вместо обещанного ЖК «Первомайский-2» на 17,5 гектарах в Твери дольщики остались с дырой в кармане и естественно без квартир. Обивание чиновничьих порогов ничем не закончилось.

Следствие установило, что вклады россиян руководство «Социальной инициативы» тратило на собственные нужды. Всего в России были признаны потерпевшими порядка 9 тысяч человек, сумма ущерба - шесть миллиардов рублей. Потерпевшими в Твери были признаны 135 жителей, потерявшие более 13 миллионов 719 тысяч рублей.

Найденный застройщик достроил два дома и взял с части дольщиков ещё 100 миллионов рублей. Остальные 130 семей остались ни с чем. Но и тогда выход из ситуации, казалось бы, нашёлся: ещё одна известная в Твери компания готова была предоставить остальным квартиры, если местная власть выделит ему компенсационные участки. Однако вопрос повис в воздухе, и висит до сих пор.

Ситуация у всех митингующих примерно одинаковая: деньги заплатили, а квартиру не получили:

- Моей дочери было 12 лет, когда мы квартиру покупали. Сейчас у меня уже внуки, а квартиры так и нет, - говорит Наталья Титова.

Елена Сорокина отдала за жильё ещё в 2006 году почти 900 тысяч рублей. Квартиры как не было, так и нет.

Пока ситуация не сдвинулась с мёртвой точки, люди, как говорят, будут митинговать и всячески отстаивать свою позицию. По итогам сегодняшней акции митингующие соберут подписи и направят обращение первым лицам области и в Госдуму с просьбой как можно скорее решить их проблему.