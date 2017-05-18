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На митинг в центре Твери вышли десятки обманутых дольщиков «Социальной инициативы»

На митинг в центре Твери вышли десятки обманутых дольщиков «Социальной инициативы» - ТИА
18 Мая 2017 18:07
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Фоторепортаж

18 мая обманутые дольщики «Социальной инициативы» вышли на митинг, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. Акция была согласована с администрацией города, на Тверской площади сегодня собрались несколько десятков человек. Люди требуют решить проблему 12-летней давности. 

Печальная история «Социальной инициативы» прогремела на всю страну. В начале 2000-х помпезно открывшаяся компания предлагала людям с небольшими сбережениями улучшить жилищные условия и за довольно скромные деньги купить квартиры. А потом непомпезно приказала долго жить.

Вместо обещанного ЖК «Первомайский-2» на 17,5 гектарах в Твери дольщики остались с дырой в кармане и естественно без квартир. Обивание чиновничьих порогов ничем не закончилось.

Следствие установило, что вклады россиян руководство «Социальной инициативы» тратило на собственные нужды. Всего в России были признаны потерпевшими порядка 9 тысяч человек, сумма ущерба - шесть миллиардов рублей. Потерпевшими в Твери были признаны 135 жителей, потерявшие более 13 миллионов 719 тысяч рублей.

Найденный застройщик достроил два дома и взял с части дольщиков ещё 100 миллионов рублей. Остальные 130 семей остались ни с чем. Но и тогда выход из ситуации, казалось бы, нашёлся: ещё одна известная в Твери компания готова была предоставить остальным квартиры, если местная власть выделит ему компенсационные участки. Однако вопрос повис в воздухе, и висит до сих пор.  

Ситуация у всех митингующих примерно одинаковая: деньги заплатили, а квартиру не получили:

- Моей дочери было 12 лет, когда мы квартиру покупали. Сейчас у меня уже внуки, а квартиры так и нет, - говорит Наталья Титова. 

Елена Сорокина отдала за жильё ещё в 2006 году почти 900 тысяч рублей. Квартиры как не было, так и нет. 

Пока ситуация не сдвинулась с мёртвой точки, люди, как говорят, будут митинговать и всячески отстаивать свою позицию. По итогам  сегодняшней акции митингующие соберут подписи и направят обращение первым лицам области и в Госдуму с просьбой как можно скорее решить их проблему. 

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Метки: митинг социальная инициатива обманутые дольщики недострой
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Комментарии (3)

  • Dobry кrtek 
    Интересно, кто именно и на какие шиши должен помочь митингующим получить жильё? Небось они и сами того не знают.
    18.05.2017 19:51
    1 | 3

  • TvereZ 
    Тут вот дежурный Поручик Ржевский спрашивает - неужели эти терпилы до сих пор не поняли, что означает слово "сосальная"? )))
    18.05.2017 21:48
    0 | 0

  • -GIP- 
    В 2000-м прогремела, а в 2003-м уже все кто хоть мало мальски интересовался вопросом знали, что это пирамида типа МММ, тока с жильем - кто успел тот и с квартирой. 
Когда там уже МММщики митинговать начнут, бабло свое требовать и проценты за все эти годы
    18.05.2017 22:02
    0 | 0
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