Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

История «Социальной инициативы» (СИ) известна всей России и уже давно. Некогда помпезно открывшаяся компания предлагала людям с небольшими сбережениями улучшить жилищные условия и за довольно подъемные деньги купить квартиры. СИ удачно заручилась поддержкой властей разных уровней, что внушило доверие вкладчикам. Но людям надо было оплатить несуществующие метры, то есть вступить в долевое строительство.И вступили, и внесли свои кровные.

С начала 2004 года в Твери затеялось строительство. Тот «радостный» день обманутый дольщик Андрей Шевченко вспоминать не любит, ведь тогда праздник стал началом конца. Тогда по случаю строительства нового микрорайона «Первомайский - 2» состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие и тогдашний губернатор Дмитрий Зеленин, и бывший мэр Олег Лебедев, не обошлось и без представителей Русской православной церкви. Все было настолько торжественно, что даже в фундамент замуровали капсулу с посланием потомкам.

Финансовая корпорация «Социальная Инициатива» во главе с Николаем Карасевым пришла из Москвы. Также она была хорошо известна и в других регионах нашей страны. В Твери строительных планов у компании было громадье. Планировалось, что ЖК «Первомайский-2» вырастет на 17,5 га: десяти-, двенадцати- и четырнадцатиэтажные кирпичные и монолитно-кирпичные дома, социальные и культурные объекты, а также стоянки. Для Твери это было масштабное событие.

Андрей Шевченко рассказывает, что эта волна всеобщей эйфории захлестнула и его. Он сам вложился в однокомнатную квартиру и привлек мать. Женщина всю жизнь проработала на севере, а потому в Магадане у нее была двухкомнатная квартира. Она ее продала, а вырученные деньги – 500 тысяч (цена на 2005 год) вложила в еще одну «однушку». В итоге Андрей и его мать остались и без денег, и без квартир.

Собрав с людей деньги, финансовая пирамида рухнула. И 2005 год ознаменовался крахом этой общероссийской компании.

- «Социальная Инициатива» сдулась, мы вышли на митинг. Вышел к нам Олег Лебедев, надо отдать ему должное, вышел, но ничего конкретного не предложил. Сказал, что проблема сложная, и все.

Ходил я к министру ЖКХ, а он мне сказал, что я влип, как дурак. А почему я дурак? Вот покажите мне другие строительные компании, которые высшие государственные чиновники так поддерживают, - рассуждает Андрей Шевченко

По официальной информации органов внутренних дел, начиная с 2003 года, компания затеяла строительство жилья при условии, что люди станут дольщиками. Взносы составляли от 10 до 60 тысяч долларов. Однако своего жилья люди так и не дождались, на местах строек оставались лишь котлованы.

Следствие установило, что вклады россиян руководство «Социальной инициативы» тратило на собственные нужды: покупку земельных участков, квартир, машин и ценных бумаг. В России были признаны потерпевшими порядка 9 тысяч человек, сумма ущерба приближалась к шести миллиардам рублей.

Что касается Твери, сообщает региональное УМВД, потерпевшими по уголовному делу были признаны 135 жителей, причиненный им ущерб составил более 13 миллионов 719 тысяч рублей.

- В Твери «Социальная инициатива» заявила о строительстве микрорайона «Первомайский-2» на улице Бориса Полевого. С горожан было собрано порядка 175 миллионов рублей, однако вскоре стройка заморозилась, и люди остались ни с чем. Следствием действия руководства «Социальной инициативы» квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», - говорилось в пресс-релизе ведомства от 2013 года.

После того как в 2005 году «Социальная инициатива» приказала долго жить, власти вызвались помочь дольщикам, было заключено трехстороннее соглашение между администрацией города, правительством региона и НПВК «Первомайская-2». Был найден застройщик, который достроил два дома в новом микрорайоне.

- Но чтобы получить свои квартиры, 180 человек заплатили еще 100 млн, помимо того, что ранее они внесли всю сумму.

Два дома в итоге построили, 180 семей (1 и 2 очереди) получили квартиры. Но без жилья остались 87 человек (3 очередь). Из них 55 человек вошли в программу тогдашнего губернатора Шевелева. Остальные "подвисли" в воздухе. Это те, кто в 2005 году подали иски в суды на «Инициативу». Суд тогда постановил договор расторгнуть и вернуть им деньги, но никто им деньги так и не вернул. В итоге они остались не у дел: в губернаторскую программу их не включили, ссылаясь на то, что раз они расторгли договор с СИ, им нечего претендовать на компенсацию.

В прошлом году перед выборами в Госдуму я написал письмо в правительство Тверской области. После этого письма и появился новый застройщик, - рассказывает Андрей Шевченко

Известная в Твери строительная компания провела с дольщиками «Социальной инициативы», а также дома «Новая - 2» собрание. Застройщик готов предоставить квартиры, но с условием, что правительство Тверской области выделит ему компенсационные участки на улицах 2-я Красина и Шмидта. В течение года компания вела переговоры с властью, предоставив все экономические обоснования. Но, по словам дольщиков, предложение было отклонено.

- Буквально два месяца назад нам сказали, что все зашло в тупик. На выделенных участках выявили скотомогильники, диаметром примерно 150 метров. Но эти захоронения можно убрать и дать участки застройщику.

Я знаю, что строительной компании предлагали участок в 4 га на ул. Весенняя. Но ему невыгодно там строить, там земля дешевле, чем на Красина и на Шмидта.

Терпение дольщиков на пределе. Перед майскими праздниками они отнесли в администрацию Твери заявку на проведение митинга. По замыслу он должен пройти 18 мая на Тверской площади у памятника Салтыкову-Щедрину. Предполагаемое количество участников – 300 человек: это обманутые дольщики «Социальной инициативы» и «Новая - 2».

- Мы хотим заявить о своей гражданской позиции! Нас не слышат. Я куда ни приду, везде такое безразличие и пустые глаза. Много писем писал - бесполезно: одни отписки и «посылания» от одного чиновника к другому. Я писал даже в администрацию президента и оттуда пришел ответ, что мой вопрос направлен по подведомственности в правительство Тверской области.