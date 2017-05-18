ТГК-2 пытается вернуть "незаконно отобранную" «Тверскую генерацию» себе

«ТГК-2» обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к группе компаний, незаконно получивших контроль над ООО «Тверская генерация». ТГК-2 ставит целью вернуть утраченные активы. Ответчикам по делу выступают ООО "ПРОМТЕХЛИТ", ООО "АНТЭЛ", АО "Русский энергетический консорциум", ООО "СИГНАЛСТРОЙ-69", ООО "НУТРИ ГАРАНТ", ООО "Тверской энергетический комплекс ", Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.

Как следует из офицального сообщения пресс-служба ТГК-2, поводом для обращения с иском послужило то обстоятельство, что в 2013-2014 гг. в целях создания единой теплоснабжающей организации города Твери ТГК-2 передала объекты генерирующего и теплосетевого хозяйства, включая крупнейшие городские ТЭЦ и теплотрассы, в уставный капитал ООО «Тверская генерация». Однако в конце 2014 года по решению бывшего руководства ТГК-2 продало 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» группе, состоящей из пяти компаний.

ТГК-2 уже более двух лет не получает никаких платежей за проданную долю. Инициированные генерирующей компанией многочисленные судебные процессы по взысканию задолженности, обращение в банки и к судебным приставам не приносят результатов.

В качестве обеспечения своих обязательств по оплате покупатели предоставили ТГК-2 банковскую гарантию крупного банка на общую сумму в несколько сотен миллионов рублей. Но при обращении ТГК-2 в банк выяснилось, что гарантия является фальшивой, а покупатели никогда не обращались за ее выдачей.

Вскоре после приобретения контроля над «Тверской генерацией» покупатели передали принадлежащие им доли третьим лицам.

В официальном заявлении говорится: "В результате незаконных действий группы компаний-покупателей ПАО «ТГК-2» не только лишилось возможности получить денежные средства при продаже долей в уставном капитале ООО «Тверская генерация», но и потеряло ценный актив в виде единой теплоснабжающей организации г. Твери"

С целью обеспечения защиты прав потребителей тепловой энергии Тверского региона и защиты экономических интересов ТГК-2 новым руководством и акционерами компании принято решение об обращении в Арбитражный суд Тверской области с требованием о расторжении договора и признании права собственности на доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» за ПАО «ТГК-2».

В общем, по истории «Тверской генерации» в Твери вполне можно снять фильм с захватывающим сюжетом. Городские депутаты долго решали, стоит ли брать бесплатно предложенное «ТГК-2» имущество на баланс города, и в конечном итоге отказались. Тогда в конце 2014 года ТГК-2 продало 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» группе, состоящей из пяти компаний: ООО «Промтехлит», ООО «АНТЭЛ», АО «Русский энергетический консорциум», ООО «Сигналстрой-69» и ООО «Нутри гарант».

На Генерацию возлагали большие надежды, она приобрела статус единой теплоснабжающей компании, но не оправдала их: Тверь начало прорывать. По итогам отопительного сезона компания явно заслужила звание «Прорыв года», про Тверь говорили на всех федеральных каналах.

Потом компания начала реконструкцию теплосетей. Город разрыли, а зарывать не стали. Следствием этого стала трагедия, которая произошла 14 сентября 2016 года: девочка 2008 года рождения провалилась в участок теплотрассы неподалеку от дома и лишь чудом самостоятельно выбралась и добралась до дома, откуда была госпитализирована с ожогами третьей степени (40-50 % поверхности тела) в больницу.

Гендиректора ООО "ТЭК" Яна Горелова и экс-управляющего ООО "Тверская генерация" Сергея Горохова, задержали вечером 20 сентября, им предъявлено обвинение по ст. 238, ч.2, п.а УК РФ. Чуть позже было объявлено, что «Тверская генерация» уходит под контроль правительства. Бывшее руководство до сих пор находится под стражей. Обвинения предъявлены более чем серьёзные.