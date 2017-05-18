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ТГК-2 пытается вернуть "незаконно отобранную" «Тверскую генерацию» себе

ТГК-2 пытается вернуть "незаконно отобранную" «Тверскую генерацию» себе - ТИА
18 Мая 2017 10:52
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«ТГК-2» обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к группе компаний, незаконно получивших контроль над ООО «Тверская генерация». ТГК-2 ставит целью вернуть утраченные активы. Ответчикам по делу выступают ООО "ПРОМТЕХЛИТ", ООО "АНТЭЛ", АО "Русский энергетический консорциум", ООО "СИГНАЛСТРОЙ-69", ООО "НУТРИ ГАРАНТ", ООО "Тверской энергетический комплекс ", Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области. 

Как следует из офицального сообщения пресс-служба ТГК-2, поводом для обращения с иском послужило то обстоятельство, что в 2013-2014 гг. в целях создания единой теплоснабжающей организации города Твери ТГК-2 передала объекты генерирующего и теплосетевого хозяйства, включая крупнейшие городские ТЭЦ и теплотрассы, в уставный капитал ООО «Тверская генерация». Однако в конце 2014 года по решению бывшего руководства ТГК-2 продало 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» группе, состоящей из пяти компаний.

ТГК-2 уже более двух лет не получает никаких платежей за проданную долю. Инициированные генерирующей компанией многочисленные судебные процессы по взысканию задолженности, обращение в банки и к судебным приставам не приносят результатов.

В качестве обеспечения своих обязательств по оплате покупатели предоставили ТГК-2 банковскую гарантию крупного банка на общую сумму в несколько сотен миллионов рублей. Но при обращении ТГК-2 в банк выяснилось, что гарантия является фальшивой, а покупатели никогда не обращались за ее выдачей.

Вскоре после приобретения контроля над «Тверской генерацией» покупатели передали принадлежащие им доли третьим лицам.

В официальном заявлении говорится: "В результате незаконных действий группы компаний-покупателей ПАО «ТГК-2» не только лишилось возможности получить денежные средства при продаже долей в уставном капитале ООО «Тверская генерация», но и потеряло ценный актив в виде единой теплоснабжающей организации г. Твери"

С целью обеспечения защиты прав потребителей тепловой энергии Тверского региона и защиты экономических интересов ТГК-2 новым руководством и акционерами компании принято решение об обращении в Арбитражный суд Тверской области с требованием о расторжении договора и признании права собственности на доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» за ПАО «ТГК-2».

В общем, по истории «Тверской генерации» в Твери вполне можно снять фильм с захватывающим сюжетом. Городские депутаты долго решали, стоит ли брать бесплатно предложенное «ТГК-2» имущество на баланс города,  и в конечном итоге отказались. Тогда в конце 2014 года ТГК-2 продало 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» группе, состоящей из пяти компаний: ООО «Промтехлит», ООО «АНТЭЛ», АО «Русский энергетический консорциум», ООО «Сигналстрой-69» и ООО «Нутри гарант».

На Генерацию возлагали большие надежды, она приобрела статус единой теплоснабжающей компании, но не оправдала их: Тверь начало прорывать. По итогам отопительного сезона компания явно заслужила звание «Прорыв года», про Тверь говорили на всех федеральных каналах.

Потом компания начала реконструкцию теплосетей. Город разрыли, а зарывать не стали. Следствием этого стала трагедия, которая произошла 14 сентября 2016 года: девочка 2008 года рождения провалилась в участок теплотрассы неподалеку от дома и лишь чудом самостоятельно выбралась и добралась до дома, откуда была госпитализирована с ожогами третьей степени (40-50 % поверхности тела) в больницу.

Гендиректора ООО "ТЭК" Яна Горелова и экс-управляющего ООО "Тверская генерация" Сергея Горохова, задержали вечером 20 сентября, им предъявлено обвинение по ст. 238, ч.2, п.а УК РФ. Чуть позже было объявлено, что «Тверская генерация» уходит под контроль правительства. Бывшее руководство до сих пор находится под стражей. Обвинения предъявлены более чем серьёзные.

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Метки: тгк 2 тверская генерация
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Комментарии (10)

  • BARBAdos 
    после того, как областная администрация вложила кучу денег в ТГ, бывший владелец решил, что актив, который они хотели отдать бесплатно городу, вдруг им срочно понадобился? Чето интересное намечается.))
    18.05.2017 11:09
    1 | 8

    • Leo-L 
      А скока обл администрация вложила в ТГ?
      18.05.2017 11:15
      0 | 4

      • BARBAdos 
        а уже никто и не скажет сколько туда вбухали, думаю, что даже и губер не скажет - ведь после того ,как он ТГ "взял под контроль области" и трубы поменяли, и газовикам наверное что то отпало. Но вроде порядок цифр из выступлений губера был в районе десятки - сотни миллионов рублей...
        18.05.2017 11:50
        0 | 2

  • Dominion 
    Прогнозирую, что ничего у ТГК-2 не выйдет. Максимум по указанию губернатора денег им отвалят в счет долга. Вообще очень странно, что в свое время ТГК-2 сами хотели скинуть с себя проблемный актив и сами же и пошли на сомнительную сделку с мутными конторами, а теперь пытаются все отыграть назад. Все-таки не картошку на рынке продавали.
    18.05.2017 11:19
    0 | 4

  • zxcvbnm 
    Ну вообще то, служба безопасности компании всегда проверяет контрагента и тем более подлинность банковской гарантии. 
Конечно интересная история. Вспоминаем ход событий:
 -сначала ТГК-2 создало компанию ТКС которой отдала в аренду Тверские ТЭЦ
- ТКС накопило долги перед ресурсоснабжающими организациями на сумму более 4 млрд. руб.
- в итоге ТКС обанкротили и оставили на них долг, а ТГК-2 создало новую компанию Тверская генерация, куда внесло Тверские ТЭЦ.
- ТГК-2 продало Тверскую генерацию  ООО "Рога и копыта".
- администрация области забрала у ООО "Рога и копыта" Тверскую генерацию
- ТГК-2 решили вернуть себе Тверскую генерацию.
Санта-Барбара какая-то.
    18.05.2017 11:37
    0 | 8

  • RSERG 
    Нет уж, нет уж. Померла так померла.
    18.05.2017 12:04
    0 | 2

  • 1% 
    вернем все взад и кааааак заживем) просто история с ТГ завершена, всё что можно было украсть украли, офшоры заполнили, пару идиотов .... пардон, успешных эффективных менеджеров-патриотов посадили, чтобы плебс радовался и все, закрыли темку) теперь опять в бюджет, наберут долгов и субсидий, их опять украдут, переведут в офшор и за границу, потом скажут, что из-за головотяпства "чиновников" все неэффективно, и надо перевести отопление нашего городишки под надежное управление молодых, эффективных успешных технократов-менеджеров-урбанистов-патриотов и все по новой) и так раз за разом, пользуясь тем, что населению вообще похрен что происходит)
    18.05.2017 12:20
    0 | 4

  • romflyag 
    Кино и немцы. Вроде как уже стали забывать эту тему, а тут вот какой поворот. Все сказанное ТГК 2 как и губернатором и иными лицами ложь, правда только в документах, кто там собственник тому все это и принадлежит.
Даже если зарядят суд(власть), то все равно такой спор не отбить таким простым способом, придеться выплачивать сколько положено, а сумма там наверное в млрд, есть конечно способ возбудить УД в отношения истинных владельцев ТГК 2, но пойдет ли на это Руденя.
    18.05.2017 13:13
    0 | 0

  • abeltv 
    А как незаконно изначально завладели этим активом они не хотят рассказать?
    18.05.2017 13:57
    0 | 2

    • kudimov 
      Чубайс провел реформу РАО ЕС, подарил им генерацию, в том числе и тверскую. И говорят, что еще были выделены деньги на модернизацию всего этого, но куда ушли эти деньги никто не знает.
      18.05.2017 14:02
      0 | 2
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