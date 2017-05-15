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Предъявлены обвинения бывшим руководителям и учредителям "Тверской генерации": речь идёт о мошеннических схемах на сотни миллионов рублей

Предъявлены обвинения бывшим руководителям и учредителям "Тверской генерации": речь идёт о мошеннических схемах на сотни миллионов рублей - ТИА
15 Мая 2017 13:11
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Фоторепортаж

Экс-гендиректору управляющей компании ООО «Тверской энергетический комплекс» Яну Горелову и бывшему управляющему ООО «Тверская генерация» Сергею Горохову, а также бывшему учредителю ООО «Тверская генерация» Игорю Кулешову предъявлено обвинение в совершений преступлений по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 238,  ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Следствие считает, что Горелов и Горохов, осуществляя руководство ООО «Тверская генерация» (единая теплоснабжающая организация), не выполнили приказы Министерства энергетики РФ: не провели в должном объёме эксплуатационные испытания и плановые ремонты теплосетей в период подготовки к отопительному сезону. В 2016 году в Твери произошли прорывы магистральных трубопроводов, из-за чего были отключения отопления и горячего водоснабжения в жилых домах. В результате был нарушен температурный режим: в квартирах, в медицинских, общеобразовательных и других социальных учреждениях температуры воздуха была ниже допустимого предела 18°C, установленной санитарно-эпидемиологическими правилами.

Также последствием недальновидной политики руководства предприятия стала трагедия, произошедшая в Твери 14 сентября 2016 года: 8-летняя девочка на Соминке провалилась в яму раскопанной  теплотрассы с кипятком и лишь чудом самостоятельно выбралась и добралась до дома, откуда была госпитализирована с ожогами в больницу. Таким образом, фигурантами дела были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В период с 30 декабря 2014 по 1 июля 2015 года Кулешов, являясь генеральным директором ООО «Промтехлит» и одним из учредителей ООО «Тверская генерация», выступил организатором и руководителем преступных действий Горохова: речь идёт о пополнении оборотных средств ООО «Промтехлит» на сумму 385 миллионов 530 тысяч рублей. Сергей Горохов от лица ООО «Тверская генерация», действуя в сговоре с Игорем Кулешовым, подписали договоры процентного займа на указанную сумму. В результате деньги поступили на расчетные счета ООО «Промтехлит», однако финансовое состояние компании не подразумевало исполнения обязательств.

Кроме того, в период с 1 июня по 21 декабря 2015 года Горелов и Горохов подписали договоры купли-продажи магистральных теплосетей ООО «Тверская генерация»: имущество перешло ООО «ТЭК» на общую сумму не менее 317,5 миллионов рублей. Далее они подписали договоры аренды указанных магистральных теплосетей: ТЭК передавало в аренду «Тверской генерации» её же теплосети, за что последняя перечислила почти 38 миллионов рублей. Также фигуранты дела подписали договоры купли-продажи векселей, согласно которым «Тверская генерация» приобрела у «ТЭК» ничем не обеспеченные векселя, перечислив более 278 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Метки: ян горелов сергей горохов тверская генерация мошенничество игорь кулешов ооо «промтехлит» ООО «Тверской энергетический комплекс»
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Комментарии (12)

  • BARBAdos 
    какие то бредовые обвинения предъявлены, особенно в невыполнении приказов Минэнергетики РФ - ТГ это частная контора, которая не подчиняется никаким министерствам, а просто обязана исполнять законы РФ, а приказы министерства ими не являются...

По поводу отключений и оказания некачественных услуг тоже как то за уши притянуто - у обвиняемых всегда будет возможность оправдаться отсутствием денежных средств из-за неплатежей и политики местной власти...

А насчет мошеннических схем, то вполне допускаю, что они имели место, но учитывая сложившуюся практику по экономическим преступлениям доказать следователям и прокурорам вряд ли что удастья. У нас руководители бюджетных контор выходят сухими из воды, похитив миллионы, а здесь коммерческая деятельность - если договора не противоречат законам, налоги уплачены, то доказать какие то противоправные действия будет очень сложно...
    15.05.2017 13:53
    1 | 10

    • ckfdf_nhele 
      Все сделки Горелова, Горохова и Кулешова безупречны. Состав ст. 238 надуман. В общем скоро им свобода.
      15.05.2017 13:58
      2 | 3

    • UnCle 
      "доказать следователям и прокурорам вряд ли что удастья"
Есть такая команда: "Должны сесть" и тут понятие "доказать" совсем не уместно.
      15.05.2017 14:12
      1 | 8

      • BARBAdos 
        Горелов - не Навальный, вполне допускаю, что на уровне областного суда "вину" докажут, но дальше никто их топить не будет. В этом деле нет политического подтекста.
        15.05.2017 14:17
        0 | 3

        • UnCle 
          Здесь дело престижа и репутации. Думаю, не надо объяснять кого? =)
          15.05.2017 14:18
          0 | 3

          • BARBAdos 
             не думаю, что престиж и репутация сами-знаете-кого такие значительные, что способны отправить за решетку нерядовых людей. К тому же обвиняемые уже серьезный срок отсидели, а потенциальные сроки по их статьям не особо большие, по-моему до 4-х лет, так что думаю, что по итогу может их и не оправдают, но назначат сроки, которые они уже отсидели, плюс штрафов влепят и отправят на свободу...   ну поживем-увидим...
            15.05.2017 14:31
            0 | 1

    • Житель подземелья 
      "ТГ это частная контора, которая не подчиняется никаким министерствам" - неа, теплоэнергетика, как и электроэнергетика, живет малость по своим правилам и руководствуется в том числе отраслевыми приказами. Что, в общем-то, не умаляет тот факт, что сидят стрелочники (вина их определенно есть, но шьют им явно с перебором, там как минимум должны присесть еще целый ряд личностей).
      15.05.2017 14:34
      0 | 5

  • zxcvbnm 
    В принципе логический конец истории с продажей ТГК-2 Тверской генерации (ТКС) фирме ООО "Рога и копыта".
    15.05.2017 13:54
    0 | 6

    • ckfdf_nhele 
      Интересней будут последствия ареста и расследования дела главы Зубцовского района. Будут колоть господина Главу на соучастие в аферах сотрудников областного департамента ЖКХ. Дальше и до городского департамента ЖКХ дойдет.
      15.05.2017 14:01
      1 | 4

  • Dobry кrtek 
    Жидковой тоже много чего инкриминировали...А кончилось всё пуком.)
    15.05.2017 14:25
    0 | 5

    • UnCle 
      Жидкова - это совсем другой репертуар. ;)
      15.05.2017 14:28
      0 | 0

    • Proletary 
      А вот я готов поверить в невиновность Жидковой. С ее мозгами до воровства можно просто не додуматься.
      15.05.2017 16:18
      0 | 3
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