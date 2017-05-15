Предъявлены обвинения бывшим руководителям и учредителям "Тверской генерации": речь идёт о мошеннических схемах на сотни миллионов рублей

Экс-гендиректору управляющей компании ООО «Тверской энергетический комплекс» Яну Горелову и бывшему управляющему ООО «Тверская генерация» Сергею Горохову, а также бывшему учредителю ООО «Тверская генерация» Игорю Кулешову предъявлено обвинение в совершений преступлений по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 238, ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Следствие считает, что Горелов и Горохов, осуществляя руководство ООО «Тверская генерация» (единая теплоснабжающая организация), не выполнили приказы Министерства энергетики РФ: не провели в должном объёме эксплуатационные испытания и плановые ремонты теплосетей в период подготовки к отопительному сезону. В 2016 году в Твери произошли прорывы магистральных трубопроводов, из-за чего были отключения отопления и горячего водоснабжения в жилых домах. В результате был нарушен температурный режим: в квартирах, в медицинских, общеобразовательных и других социальных учреждениях температуры воздуха была ниже допустимого предела 18°C, установленной санитарно-эпидемиологическими правилами.

Также последствием недальновидной политики руководства предприятия стала трагедия, произошедшая в Твери 14 сентября 2016 года: 8-летняя девочка на Соминке провалилась в яму раскопанной теплотрассы с кипятком и лишь чудом самостоятельно выбралась и добралась до дома, откуда была госпитализирована с ожогами в больницу. Таким образом, фигурантами дела были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В период с 30 декабря 2014 по 1 июля 2015 года Кулешов, являясь генеральным директором ООО «Промтехлит» и одним из учредителей ООО «Тверская генерация», выступил организатором и руководителем преступных действий Горохова: речь идёт о пополнении оборотных средств ООО «Промтехлит» на сумму 385 миллионов 530 тысяч рублей. Сергей Горохов от лица ООО «Тверская генерация», действуя в сговоре с Игорем Кулешовым, подписали договоры процентного займа на указанную сумму. В результате деньги поступили на расчетные счета ООО «Промтехлит», однако финансовое состояние компании не подразумевало исполнения обязательств.

Кроме того, в период с 1 июня по 21 декабря 2015 года Горелов и Горохов подписали договоры купли-продажи магистральных теплосетей ООО «Тверская генерация»: имущество перешло ООО «ТЭК» на общую сумму не менее 317,5 миллионов рублей. Далее они подписали договоры аренды указанных магистральных теплосетей: ТЭК передавало в аренду «Тверской генерации» её же теплосети, за что последняя перечислила почти 38 миллионов рублей. Также фигуранты дела подписали договоры купли-продажи векселей, согласно которым «Тверская генерация» приобрела у «ТЭК» ничем не обеспеченные векселя, перечислив более 278 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.