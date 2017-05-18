18 мая - Международный день музеев: проверь свои знания о музеях в тесте на ТИА!

18 мая - Международный день музеев. Этот всемирный праздник отмечают уже 40 лет, а последние два десятилетия к этой дате приурочена акция "Ночь музеев", когда музеи представляют свои экспозиции посетителям от захода солнца и почти до утра.
В Твери в "Ночи музеев" традиционно примут участие Тверская областная картинная галерея, Тверской государственный объединённый музей и многие их филиалы. Кроме того, можно будет совершить экскурсию по Тверскому императорскому дворцу.
Мы приглашаем вас отпраздновать Международный день музеев на сайте ТИА!
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.