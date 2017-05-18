18 мая - Международный день музеев: проверь свои знания о музеях в тесте на ТИА!

18 мая - Международный день музеев. Этот всемирный праздник отмечают уже 40 лет, а последние два десятилетия к этой дате приурочена акция "Ночь музеев", когда музеи представляют свои экспозиции посетителям от захода солнца и почти до утра.

В Твери в "Ночи музеев" традиционно примут участие Тверская областная картинная галерея, Тверской государственный объединённый музей и многие их филиалы. Кроме того, можно будет совершить экскурсию по Тверскому императорскому дворцу.

Мы приглашаем вас отпраздновать Международный день музеев на сайте ТИА!