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18 мая - Международный день музеев: проверь свои знания о музеях в тесте на ТИА!

18 мая - Международный день музеев: проверь свои знания о музеях в тесте на ТИА! - ТИА
Фото: RIA Novosti archive, image #388717 / Vladimir Fedorenko / CC-BY-SA 3.0
18 Мая 2017 09:25
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18 мая - Международный день музеев. Этот всемирный праздник отмечают уже 40 лет, а последние два десятилетия к этой дате приурочена акция "Ночь музеев", когда музеи представляют свои экспозиции посетителям от захода солнца и почти до утра.

В Твери в "Ночи музеев" традиционно примут участие Тверская областная картинная галереяТверской государственный объединённый музей и многие их филиалы. Кроме того, можно будет совершить экскурсию по Тверскому императорскому дворцу.

Мы приглашаем вас отпраздновать Международный день музеев на сайте ТИА!

 
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Метки: международный день музеев музеи тверской области ночь музеев в тверской области
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