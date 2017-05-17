Картинная галерея приглашает на "Ночь музеев" и экскурсии по анфиладе императорского дворца

Тверская областная картинная галерея и её филиалы приглашают гостей на День музеев и акцию "Ночь музеев". Представляем программу мероприятий.

18 мая – день бесплатного посещения для всех категорий посетителей в:

- бизнес-центре «Донской»,

- Центре культуры и искусств «Дача Чайка»,

- Мемориально-художественном музее Владимира Серова,

- Мемориально-художественном музее Валентина Серова в Домотканово,

- Тверском императорском дворце - экскурсии для школьников Тверской области по программе Министерства образования

План мероприятий на 20 мая - «Ночь музеев»:

Тверской императорский дворец

- Моноспектакль «Пиковая дама» из музейно-театральной программы «А.П.»

- Акция «Визит во дворец» (сеансы с 16:00 до 00:00): вечерние экскурсии по парадной анфиладе Тверского императорского дворца.

Остались свободные места на сеансы в 23:00, 24:00. Стоимость экскурсии - 300 руб. Фотосъемка бесплатно. Продолжительность - 1 час. Требуется предварительная запись по тел.: 34-62-43

Обратите внимание, что вход в экспозицию с большими сумками и рюкзаками запрещен, по возможности не берите их на экскурсии или оставьте их в гардеробе дворца.

Бизнес-центр «Донской»

Три сеанса в 14:00, 16:00, 18:00 по программе:

- Тематическая экскурсия по выставке «Букет как герой картины»

- Лекция «Тверской Императорский дворец в старой фотографии»

- Фильм «Тверской Императорский дворец. Опыт исторической автобиографии»

- Фильм-ролик о реставрации Дворца от Министерства культуры и фильм о реставрации Дворца, созданным компанией «Интарсия»



Центр культуры и искусств «Дача Чайка»

- Музыкальная гостиная "Романс у камина"

- Пленэр руководителей ИЗО-студий Удомли

- Создание тематических этюдов "Свет в стиле ретро" (свечи, камин, керосиновые лампы)

Мемориально-художественный музей Владимира Серова

- “Настольные игры нашей страны” (игровой сеанс для детей и молодежи в постоянной экспозиции). Игры 80-ых и 90-ых (шашки, лото) с 16:00 до 20:00

- Для желающих просмотр мультипликационных фильмов Советского периода

Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово

- Ежегодный праздник «Сиреневое Домотканово»

Напомним, что масштабную трёхдневную программу "Ночи музеев" предлагает также Тверской государственный объединённый музей.