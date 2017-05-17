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Картинная галерея приглашает на "Ночь музеев" и экскурсии по анфиладе императорского дворца

Картинная галерея приглашает на "Ночь музеев" и экскурсии по анфиладе императорского дворца - ТИА
17 Мая 2017 14:36
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Тверская областная картинная галерея и её филиалы приглашают гостей на День музеев и акцию "Ночь музеев". Представляем программу мероприятий.

18 мая – день бесплатного посещения для всех категорий посетителей в: 

- бизнес-центре «Донской», 
- Центре культуры и искусств «Дача Чайка», 
- Мемориально-художественном музее Владимира Серова, 
- Мемориально-художественном музее Валентина Серова в Домотканово, 
- Тверском императорском дворце - экскурсии для школьников Тверской области по программе Министерства образования

План мероприятий на 20 мая - «Ночь музеев»:

Тверской императорский дворец

- Моноспектакль «Пиковая дама» из музейно-театральной программы «А.П.» 
- Акция «Визит во дворец» (сеансы с 16:00 до 00:00): вечерние экскурсии по парадной анфиладе Тверского императорского дворца. 

Остались свободные места на сеансы в 23:00, 24:00. Стоимость экскурсии - 300 руб. Фотосъемка бесплатно. Продолжительность - 1 час. Требуется предварительная запись по тел.: 34-62-43

Обратите внимание, что вход в экспозицию с большими сумками и рюкзаками запрещен, по возможности не берите их на экскурсии или оставьте их в гардеробе дворца.

Бизнес-центр «Донской»

Три сеанса в 14:00, 16:00, 18:00 по программе:

- Тематическая экскурсия по выставке «Букет как герой картины»
- Лекция «Тверской Императорский дворец в старой фотографии»
- Фильм «Тверской Императорский дворец. Опыт исторической автобиографии»
- Фильм-ролик о реставрации Дворца от Министерства культуры и фильм о реставрации Дворца, созданным компанией «Интарсия»
 
Центр культуры и искусств «Дача Чайка»

- Музыкальная гостиная "Романс у камина"
- Пленэр руководителей ИЗО-студий Удомли 
- Создание тематических этюдов "Свет в стиле ретро" (свечи, камин, керосиновые лампы)

Мемориально-художественный музей Владимира Серова

- “Настольные игры нашей страны” (игровой сеанс для детей и молодежи в постоянной экспозиции). Игры 80-ых и 90-ых (шашки, лото) с 16:00 до 20:00
- Для желающих просмотр мультипликационных фильмов Советского периода

Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово

- Ежегодный праздник «Сиреневое Домотканово»

Напомним, что масштабную трёхдневную программу "Ночи музеев" предлагает также Тверской государственный объединённый музей.

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Метки: ночь музеев день музеев тверская областная картинная галерея тверской императорский дворец
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