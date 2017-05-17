Картинная галерея приглашает на "Ночь музеев" и экскурсии по анфиладе императорского дворца

Тверская областная картинная галерея и её филиалы приглашают гостей на День музеев и акцию "Ночь музеев". Представляем программу мероприятий.
18 мая – день бесплатного посещения для всех категорий посетителей в:
- бизнес-центре «Донской»,
- Центре культуры и искусств «Дача Чайка»,
- Мемориально-художественном музее Владимира Серова,
- Мемориально-художественном музее Валентина Серова в Домотканово,
- Тверском императорском дворце - экскурсии для школьников Тверской области по программе Министерства образования
План мероприятий на 20 мая - «Ночь музеев»:
Тверской императорский дворец
- Моноспектакль «Пиковая дама» из музейно-театральной программы «А.П.»
- Акция «Визит во дворец» (сеансы с 16:00 до 00:00): вечерние экскурсии по парадной анфиладе Тверского императорского дворца.
Остались свободные места на сеансы в 23:00, 24:00. Стоимость экскурсии - 300 руб. Фотосъемка бесплатно. Продолжительность - 1 час. Требуется предварительная запись по тел.: 34-62-43
Обратите внимание, что вход в экспозицию с большими сумками и рюкзаками запрещен, по возможности не берите их на экскурсии или оставьте их в гардеробе дворца.
Бизнес-центр «Донской»
Три сеанса в 14:00, 16:00, 18:00 по программе:
- Тематическая экскурсия по выставке «Букет как герой картины»
- Лекция «Тверской Императорский дворец в старой фотографии»
- Фильм «Тверской Императорский дворец. Опыт исторической автобиографии»
- Фильм-ролик о реставрации Дворца от Министерства культуры и фильм о реставрации Дворца, созданным компанией «Интарсия»
Центр культуры и искусств «Дача Чайка»
- Музыкальная гостиная "Романс у камина"
- Пленэр руководителей ИЗО-студий Удомли
- Создание тематических этюдов "Свет в стиле ретро" (свечи, камин, керосиновые лампы)
Мемориально-художественный музей Владимира Серова
- “Настольные игры нашей страны” (игровой сеанс для детей и молодежи в постоянной экспозиции). Игры 80-ых и 90-ых (шашки, лото) с 16:00 до 20:00
- Для желающих просмотр мультипликационных фильмов Советского периода
Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово
- Ежегодный праздник «Сиреневое Домотканово»
Напомним, что масштабную трёхдневную программу "Ночи музеев" предлагает также Тверской государственный объединённый музей.
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.