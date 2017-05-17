Следственный комитет проверит, что происходит в Максатихе после аварии на канализационной станции

17 мая на сайте ТИА была опубликована новость "Максатиху затопили фекальные реки с глистами и энтерококками. Глава района предлагает объявить ЧС": в январе 2017 года произошла авария на канализационной насосной станции, расположенной на пересечении улиц Спортивная и Восточная поселка Максатиха Тверской области. В результате на септике-отстойнике КНС произошло загрязнение почв на территории общей площадью около 18 тысяч кв.м., что может повлечь за собой угрозу жизни и здоровья граждан, возникновение массовых инфекционных и паразитарных заболеваний.

Таким образом, по мнению СУ СК РФ по Тверской области, здесь усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, ч. 1 ст. 238 УК РФ (халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в новости ТИА. По результатам проверки будет принято решение.