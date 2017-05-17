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Максатиху затопили фекалийные реки с глистами и энтерококками. Глава района предлагает объявить ЧС

Максатиху затопили фекалийные реки с глистами и энтерококками. Глава района предлагает объявить ЧС - ТИА
17 Мая 2017 17:29
Автор:
Фотограф: Анил Камшатов, Жизнь в Максатихе

Фоторепортаж

В распоряжение редакции ТИА попало письмо Роспотребнадзора и. о. главы Максатихинского района Александру Глушкову с предложением признать ситуацию с растекающимися по посёлку фекалиями чрезвычайной и оперативно ликвидировать последствия аварии на канализационной насосной станции.

Авария произошла ещё в январе 2017 года: канализационная насосная станция на перекрестке улиц Спортивная и Восточная прохудилась до такой степени, что сточные воды ринулись на поверхность и затопили всё вокруг – фекалии разлились почти на 18 тысяч квадратных метров  вокруг. Помимо жилых домов в зоне затопления сточными водами оказались сетевой продуктовый магазин и автомойка.

Роспотребнадзор провёл исследования проб почвы и выявил десятикратное (!) превышение в почве энтерококков, яиц и личинок гельминтов.

- Такое микробиологическое загрязнение почвы может повлечь за собой возникновение угрозы жизни и здоровья граждан, возникновению массовых и паразитарных заболеваний граждан, - такие неутешительные выводы делают эксперты и настоятельно просят главу администрации признать ситуацию чрезвычайной и требующей безотлагательного решения.

Корреспондент ТИА связался с главой района Александром Глшковым и попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Александр Глушков подтвердил изложенную в письме информацию, рассказал, кто виноват в лопнувшем насосе и что собирается делать с фекалиями дальше.

На самом деле всё очень сложно. История с ремонтом насосной станции началась ещё в феврале этого года. Тогда ещё местная власть поговаривала об объявлении чрезвычайной ситуации, но все разговоры закончились "полуремонтом" оборудования. Деревообрабатывающий комбинат, в чьем ведении находятся очистные посёлка, починил приёмный колодец за свой счёт, однако техническая связь между колодцем и насосной станцией до конца не была настроена. Дело в том, что сама КНС находится в хозведении МУП «ГКС», которое сейчас в свою очередь находится в процедуре банкротства.

- В общем, на ремонте колодца все успокоились, хотя ситуация, безусловно, требовала решения. После проведённых исследований Роспотребнадзора ситуация никаких отлагательств не требует. В ближайшее время я отправлю письмо с этими исследованиями в ГО ЧС и соберу комиссию по ЧС. Я боюсь, что уже на этом этапе нас ждёт куча препятствий. Во-первых, МУП ГКС находится под управлением конкурсного управляющего и все решения будут приниматься только через суд. Второй вопрос – к администрации посёлка, которая изо всех сил тормозила решение проблемы (в Максатихе до сих пор действует «двуглавая власть» - кроме и.о. главы района есть и.о. главы администрации).

Комиссия должна решить, насколько объемной будет работа по решению «фекалийной» проблемы, сколько это будет стоить, из чьего карамна платить и кто в общем должен за это отвечать. Как говорит глава района, предсказать ход событий в силу вышеперечисленных причин сложно, но ситуация настолько патовая, что решать её нужно здесь и сейчас: сточные воды не только растеклись по посёлку, но и вполне вероятно попали в реки. Выход один - объявлять ЧС. 

Из бюджета средства на ремонт КНС выделить невозможно, как говорит Александр Глушков. Во-первых, он треснет по швам, а во-вторых, все бюджетные средства района находятся под жёстким контролем Минфина. В 2014 году район взял несколько коммерческих кредитов, чтобы погасить их средства пришлось брать из областной казны. «Сейчас бюджет находится в процедуре финансового оздоровления, и любые изменения в бюджете происходят только с разрешения Минфина», - пояснил Александр Глушков.

ТИА будет следить за развитием ситуации с фекалиями в Максатихе. 

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Метки: фекалии роспотребнадзор максатиха чс в максатихе авария на канализационной станции
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Комментарии (1)

  • hatamoto san 
    как всегда - трындёжа много, а по факту 5 месяцев в говне...
    17.05.2017 17:42
    0 | 0
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