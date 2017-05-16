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В ночь на 14 мая в Твери был побит температурный рекорд 1947 года

В ночь на 14 мая в Твери был побит температурный рекорд 1947 года - ТИА
16 Мая 2017 17:48
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В ночь на 14 мая в Твери был побит погодный рекорд семидесятилетней давности: абсолютный минимум температуры составил - 3,6 °C, рассказала ТИА Татьяна Зимина, начальник Тверского ЦГМС - филиала ФГБУ "Центральное УГМС".

За всю 180-летнюю историю наблюдений последний раз в этот день так холодно было в 1947 году, но и тогда столбик термометра показывал только -1,6 °C. Первая половина мая в текущем году выдалась холодной: к примеру, 4 мая среднесуточная температура в Твери была на 8,2 °C ниже нормы, сегодня, 16 мая, - на 4 °C ниже нормы.

Сегодня синоптики прогнозируют осадки, а вот с завтрашнего дня в Тверской области станет суше и теплее. При возможном "минусе" ночью в среду днём воздух прогреется до +11... +16 °C, в четверг - до +14... +19 °C, а в пятницу, когда ветер окончательно сменится с северо-западного на юго-западный, - до +17... +22 °C. В субботу ожидается и до +25 °C, но к нам вновь придут дожди.

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Метки: побит температурный рекорд холодный май в твери тверской гидрометцентр прогноз погоды в тверской области
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