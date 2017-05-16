BARBAdos стал лучшим народным корреспондентом минувшей недели

Редакция ТИА подводит итоги традиционного конкурса на лучшую народную новость по итогам недели с 8 по 14 мая. Лучшим автором стал читатель BARBAdos с новостью "ТверьАтомЭнергоСбыт предлагает к замене счетчики электрической энергии по цене в 3 раза выше рыночной". Эта новость собрала 38 комментариев, 26 "плюсов" и 12 "минусов".

Мы поздравляем читателя и приглашаем его в редакцию ТИА для вручения приза - пригласительного билета на два лица на выставку «Гиганты ледникового периода» в Тверском государственном цирке. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00.