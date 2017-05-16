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В тизере фильма "Прощаться не будем" использовали реальные кадры пожара в Тверской детской областной клинической больнице

16 Мая 2017 15:12
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Видео

Опубликован тизер к фильму "Прощаться не будем", в нем использованы кадры реального пожара в детской областной клинической больнице.

Режиссер картины Павел Дроздов рассказал ТИА, что это кадры с квадракоптера Серея Терехова. В тизере использовано всего два кадра, но они серьезно обработаны - убраны современные реалии - фонари, провода, электрический свет и пластиковые окна.  

Напомним, что фильм выйдет осенью 2017 года. Павел Дроздов сообщил, что в Твери планируется премьерный показ фильма с участием актёров.

Действие фильма "Прощаться не будем"  происходит в октябре сорок первого года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин, чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты и шпионы намерены сделать все, чтобы этого не случилось...

Напомним, что ночью 24 февраля в Тверской детской областной больнице произошел пожар. В здании обрушилась кровля, повреждено перекрытие третьего этажа, в огне пострадало имущество больницы.

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Метки: тизер фильма "Прощаться не будем" кадры пожара в Детской областной клинической больнице
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Комментарии (6)

  • horror 
    Действие фильма "Ррощаться не будем"  происходит в октябре сорок первого года.
    16.05.2017 15:51
    3 | 0

  • Leo-L 
    У нас без войны больницы горят.
    16.05.2017 15:52
    0 | 3

  • Beqbmak 
    че добру пропадать....
    16.05.2017 16:31
    0 | 1

  • Бертран 
    У хороших хозяев всё в дело идёт
    16.05.2017 16:41
    0 | 1

  • _Gelsomino_ 
    Ну а что, собственно, в этом криминального? Какое-то кощунство или что? Вроде всё без жертв обошлось, ну а видеоряд если подходит к контексту, и автор видео не против, то почему бы и нет.
    16.05.2017 16:43
    0 | 1

    • horton 
      конечно "автор видео не против" гонорара )))
      16.05.2017 17:25
      0 | 0
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