В тизере фильма "Прощаться не будем" использовали реальные кадры пожара в Тверской детской областной клинической больнице

Опубликован тизер к фильму "Прощаться не будем", в нем использованы кадры реального пожара в детской областной клинической больнице.

Режиссер картины Павел Дроздов рассказал ТИА, что это кадры с квадракоптера Серея Терехова. В тизере использовано всего два кадра, но они серьезно обработаны - убраны современные реалии - фонари, провода, электрический свет и пластиковые окна.

Напомним, что фильм выйдет осенью 2017 года. Павел Дроздов сообщил, что в Твери планируется премьерный показ фильма с участием актёров.

Действие фильма "Прощаться не будем" происходит в октябре сорок первого года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин, чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты и шпионы намерены сделать все, чтобы этого не случилось...

Напомним, что ночью 24 февраля в Тверской детской областной больнице произошел пожар. В здании обрушилась кровля, повреждено перекрытие третьего этажа, в огне пострадало имущество больницы.